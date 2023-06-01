اعتقال رئيس حزب عمران خان في مدينة لاهور الباكستانية

أفادت قناة "جيو نيوز" (Geo News) الباكستانية -اليوم الخميس- بأن السلطات ألقت القبض على برويز إلهي رئيس حزب إنصاف في مدينة لاهور شرقي البلاد، وبذلك ينضم إلى قائمة طويلة من قادة رئيسيين في الحزب ألقت السلطات القبض عليهم الأسابيع القليلة الماضية، في إطار حملة تشنها على مستوى البلاد.

Footage of Parvez Elahi arrest. pic.twitter.com/sYOy9xzMEt — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) June 1, 2023

وكانت محكمة مكافحة الإرهاب في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أفرجت، الثلاثاء الماضي، بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان في 8 قضايا.

ومنذ إقالته من السلطة أبريل/نيسان 2022، رُفعت ضد خان أكثر من 100 قضية لأسباب مختلفة، بينها "الفساد، والإرهاب، والكسب غير المشروع".

لكن خان وقادة حزبه نفوا هذه الاتهامات، واعتبروا أن القضايا المرفوعة ضد رئيس الوزراء السابق "صورية".

وأدى القبض على خان، في التاسع من مايو/أيار الماضي، إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق، مما أثار مخاوف جديدة حيال استقرار الأوضاع في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

ويعتبر خان (70 عاما) رئيس الوزراء الوحيد الذي أطيح به من خلال التصويت بحجب الثقة في باكستان.