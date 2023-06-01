اتفاق تجاري مرتقب اليوم بين تايبيه وواشنطن.. تايوان ترصد مقاتلات وسفنا حربية صينية بمحيطها

قالت وزارة الدفاع في تايوان إنها رصدت 4 طائرات عسكرية و3 سفن حربية صينية في محيط البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما ستبرم تايبيه اليوم الخميس اتفاقا تجاريا مع واشنطن يثير حفيظة الصين.

وأضافت الوزارة في بيان أنه لم تعبر أي طائرة تابعة للجيش الصيني خط الوسط لمضيق تايوان، وهو الخط النظري الذي يفصل بين تايوان والصين.

وقالت إنه ردا على ذلك أرسل الجيش التايواني طائرات دورية قتالية وسفنا لتحذير الجانب الصيني، كما نشر أنظمة صواريخ لمراقبة نشاط الطائرات الصينية.

وتطالب الصين بتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر بكين الجزيرة جزءا من أراضيها، وفي السنوات القليلة الماضية كثفت القوات الصينية عمليات التوغل الجوي والبحري في محيط تايوان.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 3 سفن صينية -من بينها حاملة الطائرات شاندونغ- عبرت مضيق تايوان.

وفيما تراقب تايوان باستمرار وجود سفن حربية صينية وتصدر بيانات بشكل شبه يومي بهذا الشأن فإن عبور حاملة الطائرات الصينية في المضيق -الذي يبلغ عرضه 180 كيلومترا- أمر غير عادي.

اتفاق تجاري

ويتوقع أن تبرم الولايات المتحدة وتايوان اتفاقا تجاريا "تاريخيا" اليوم الخميس، على ما قالت تايبيه، وهو إعلان قد يؤدي إلى تصعيد التوتر بين بكين وواشنطن بشأن تايوان.

ويتضمن الاتفاق التجاري بنودا بشأن تسهيل التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة الفساد.

وردا على الاتفاق التجاري، قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم إن لدى بكين مخاوف حقيقية بشأن الاتفاق، مضيفة أن على "الولايات المتحدة وقف المبادلات الرسمية بينها وبين تايوان، ويجب عليها ألا تتفاوض وتوقع اتفاقيات مع المنطقة التايوانية من الصين".