مواطنون روس بين ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

قالت ممثلية روسيا الاتحادية لدى السلطة الفلسطينية إن مواطنا روسيا وزوجته وابنهما قتلوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

وأضافت الممثلية -عبر حسابها في تويتر- "نأسف لمقتل المواطن الروسي جمال خصوان وزوجته وابنه نتيجة سلسلة غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأردف البيان "أصبح طفلاه الآخران وهم من مواطني روسيا يتيمين".

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تؤسف ممثلية روسيا الاتحادية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لإخبار عن مقتل المواطن الروسي د. جمال خصوان ، صباح 9 أيار / مايو ، نتيجة عن سلسلة غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة. قُتلوا زوجته وابنه. أصبح طفلان من مواطني روسيا أيتامًا. pic.twitter.com/9oWsg2PF6D — Russian Representative Office / Palestine (@RusRepRamallah) May 9, 2023

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات جوية على أبنية سكنية في قطاع غزة استهدفت 3 قادة من حركة الجهاد الإسلامي وعدة مواقع للمقاومة.

وكان دكتور الأسنان خصوان يعيش مع أسرته بجوار منزل أحد القادة الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة -في بيان- إن "الدكتور جمال خصوان رئيس مجلس إدارة مستشفى الوفاء استشهد فجر اليوم برفقة زوجته ونجله، جراء الاعتداء الصهيوني على مدينة غزة".

وأعلنت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال و4 نساء، و3 من قادة سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي).