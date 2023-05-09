رفض المثول أمام القاضي.. بطاقة إيداع ثانية بالسجن في حق الغنوشي

أصدر قاض تونسي -اليوم الثلاثاء- بطاقة إيداع بالسجن بحق رئيس حركة النهضة في قضية ترتبط بما يعرف بقضية "شركة إنستالينغو" المتخصصة في المحتوى الرقمي.

ويجري التحقيق مع الغنوشي الموقوف في السجن منذ أكثر من 20 يوما في هذه القضية مع العشرات من المتهمين.

ورفض زعيم حركة النهضة اليوم المثول أمام القاضي في محكمة مدينة سوسة (وسط)، وفق ما ذكره محاميه مختار الجماعي.

وهذه بطاقة الإيداع الثانية الصادرة ضد الغنوشي، بعد البطاقة الأولى في القضية المتعلقة "بالتحريض على مؤسسات الدولة" إثر تصريحات أطلقها ضد سلطة الرئيس قيس سعيد.

وبدأ التحقيق في قضية "إنستالينغو" مع 28 متهما، من بينهم أمنيون وموظفون وسياسيون وصحفيون، منذ يونيو/حزيران 2022.

وانتقدت قوى إقليمية ودولية اعتقال السلطات التونسية راشد الغنوشي وعددا من المعارضين لحكم الرئيس قيس سعيد خلال الأشهر الماضية، ودعت إلى احترام مبادئ القانون واحترام الحريات والتعددية السياسية في البلاد.