الأمن الباكستاني يوقف رئيس الوزراء السابق عمران خان

ذكرت محطة "جيو" التلفزيونية المحلية الباكستانية -اليوم الثلاثاء- أن قوة شبه عسكرية أوقفت رئيس الوزراء السابق عمران خان، في خطوة من شأنها تأجيج الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.

وقال مساعد خان المقرب وزير الإعلام السابق فؤاد شودري: "اعتُقل عمران خان".

وألقي القبض على خان في مقر المحكمة العليا بالعاصمة إسلام آباد، حيث كان من المفترض أن يمثل أمام المحكمة على خلفية طلب الإفراج عنه بكفالة.

وقال مسؤول أمني لوكالة الأنباء الألمانية إنه "تم اعتقال خان في واحدة من العديد من تهم الفساد التي يواجهها".

يشار إلى أن البرلمان الباكستاني عزل خان في أبريل/نيسان من العام الماضي عبر تصويت بسحب الثقة، وهو يواجه منذ ذلك الحين عددا كبيرا من المشكلات القانونية.

ويقول خان إنه ضحية مؤامرات غربية، نظرا لرفضه الإملاءات الخارجية ووقوفه مع القضايا الإسلامية العادلة، على حد قوله.