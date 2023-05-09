تطورات بجبهة باخموت.. صافرات الإنذار تدوي في عموم أوكرانيا وأميركا تتعهد بمساعدات عسكرية جديدة

قصفت روسيا صباح اليوم الثلاثاء أجزاء عديدة من أوكرانيا، وفي حين يُرتقب ظهور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في احتفالات يوم النصر بموسكو، من المتوقع أن يعلن نظيره الأميركي عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

وقد أطلقت أجهزة الطوارئ اليوم إنذارات جوية في كييف ومعظم أجزاء وسط وشرق أوكرانيا، وفي فينيتسيا في الغرب وجميع المناطق الشرقية وخيرسون ومنطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

وقالت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم إن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات روسية على المدينة، بعد إطلاق إنذارات جوية في عموم البلاد.

وأضافت عبر تطبيق تليغرام "تنشط أنظمة الدفاع الجوي على مشارف كييف".

الهجوم الأكبر

وتأتي هجمات اليوم بعدما أطلقت روسيا أكبر هجماتها بالطائرات المسيرة حتى الآن في إطار حملة جوية بدأتها قبل 10 أيام بعد فترة هدوء منذ أوائل مارس/آذار الماضي.

وفي وقت سابق أعلنت أوكرانيا أن العاصمة كييف تعرضت الليلة الماضية لأكبر هجوم منذ بداية الحرب، وأنها تصدت لهجمات بعشرات الطائرات المسيرة.

وقال فيتالي كليتشكو عمدة كييف "إنه أكبر هجوم على مدينتنا"، مضيفا أن الروس "شنوا أكبر هجوم على المدينة بـ60 طائرة مسيرة، وأسقطنا 36 منها الليلة الماضية".

وأفاد شهود لرويترز بأنهم سمعوا انفجارات عديدة في كييف، وأفاد كذلك مسؤولون محليون بأن أنظمة الدفاع الجوي صدت الهجمات.





احتدام المعارك

وفي باخموت أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين أمس أن قواته بدأت في تلقي الذخائر التي تشتد حاجتها إليها مع احتدام المعارك ضد القوات الأوكرانية في منطقة باخموت.

وفي سلسلة من مقاطع الفيديو التي تحتوي على ألفاظ نابية، اتهم بريغوجين الأسبوع الماضي وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف بحجب الذخائر عن قواته.

وتقود مجموعة فاغنر الهجوم الروسي الطاحن المستمر منذ أشهر على باخموت شرقي أوكرانيا.

وحذّر بريغوجين من أنه إذا لم تتلق قواته الذخيرة التي تحتاج إليها، فإنه سيسحبها من باخموت في العاشر من مايو/أيار الجاري. لكنه قال -في رسالة صوتية نشرها مكتبه أمس- إنه "وفقا للبيانات الأولية، بدأنا في تلقي الذخيرة". وأكد أن معارك "شرسة" تدور رحاها في باخموت مع تقدم قواته.

وأضاف بريغوجين أن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على "قرابة 2.36 كيلومتر مربع" من الأراضي في باخموت.





المال والذخائر

إلى ذلك، قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان اليوم الثلاثاء على أقرب تقدير عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار ستشمل أنظمة دفاع جوي وذخيرة وأموالا للتدريب.

وأضاف أن أوكرانيا ستحصل على ذخيرة لمدفع هاوتزر عيار 155 ملليمترا وذخيرة مضادة للطائرات المسيّرة وتمويل لصور الأقمار الصناعية علاوة على أشكال متنوعة من التدريب.

وسيكون تمويل الحزمة من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية التي تسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بشراء الأسلحة بدلا من السحب من مخزونات الأسلحة الأميركية.

بوتين في يوم النصر

وفي روسيا تجري اليوم الثلاثاء مراسم "يوم النصر" الذي تحتفل فيه موسكو بهزيمة ألمانيا النازية في التاسع من مايو/أيار 1945.

ورغم حادثة إسقاط طائرتين مسيرتين فوق مبنى الكرملين مؤخرا، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم حضور العرض العسكري السنوي المقرر اليوم في الساحة الحمراء بموسكو، وفق ما أعلن الكرملين.

ونقلت أمس وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف القول إن "الرئيس سوف يظهر غدا (اليوم الثلاثاء) خلال العرض".