بانتظار الحسم الأحد.. الأتراك في الخارج يختتمون التصويت في انتخابات "مفصلية"

اختتم ملايين الأتراك الذين يعيشون في الخارج، التصويت اليوم الثلاثاء، في انتخابات تحوّلت إلى استفتاء على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر منذ عقدين، وفق مراقبين.

ويشكّل هؤلاء 3.4 ملايين ناخب من مجموع الناخبين المسجّلين في تركيا والبالغ عددهم 64.1 مليون ناخب.

وأفيد بأنّ نسبة المشاركة الرسمية الثلاثاء في صباح اليوم الأخير من التصويت في الخارج، وصلت إلى 51%، وذلك أقل بقليل من الانتخابات السابقة، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

بدورها، قالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن أكثر من مليون و798 ألفا و505 ناخبين أتراك أدلوا بأصواتهم في الخارج والمعابر الحدودية، حتى مساء اليوم الثلاثاء، في الانتخابات الرئاسية والعامة المقررة في 14 مايو/أيار الجاري.

وحسب اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، فقد أدلى مليون و674 ألفا و60 ناخبا بأصواتهم في صناديق اقتراع أقامتها الممثليات التركية خارج البلاد، و124 ألفا و445 شخصا في البوابات الحدودية منذ 27 أبريل/نيسان الماضي.

وفيما انتهت اليوم عملية التصويت في الممثليات بالخارج، تستمر حتى الساعة 17:00 (14:00 بتوقيت غرينتش) من 14 مايو/أيار الجاري في البوابات الحدودية.

بينما يتوجه الناخبون في عموم البلاد إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو/أيار، لانتخاب مرشحيهم في انتخابات برلمانية ورئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحًا عن تحالف الجمهور، وكمال كليجدار أوغلو مرشحًا عن تحالف الشعب.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أيضا محرم إنجة رئيس حزب البلد، وسنان أوغان مرشحًا عن تحالف الأجداد.

ويبلغ عدد الناخبين الأتراك الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفق الهيئة العليا للانتخابات.