الصين تحذر أوروبا من فرض عقوبات على شركاتها بسبب حرب أوكرانيا

حذّر وزير الخارجية الصيني تشين غانغ من أن الصين "سترد" على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الصينية بسبب تعاملها مع روسيا.

وقال الوزير، اليوم الثلاثاء خلال زيارته لألمانيا، إن "الصين والشركات الروسية تربطهما علاقة طبيعية، علاقة تعاون، يجب ألا يتأثر هذا النوع من التعاون الطبيعي" بعقوبات أوروبية محتملة. وأضاف أن بلاده سترد أيضا بالشكل المناسب لكي تحمي "المصالح المشروعة" للشركات الصينية.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أفادت يوم الأحد الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي اقترح فرض عقوبات على شركات صينية "لدعمها آلة الحرب الروسية في أوكرانيا".

وقالت الصحيفة إن 7 شركات صينية متهمة ببيع معدات يمكن استعمالها في الأسلحة قد أدرجت ضمن حزمة جديدة من عقوبات ستتم مناقشتها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الجاري.

وأوضح وزير الخارجية الصيني إثر محادثاته في برلين مع نظيرته الألمانية أن الصين "تعارض بشدة" فرض دول أخرى لوائحها الخاصة أو اتخاذ إجراءات أحادية الجانب ضدها.

وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الصيني إن الاتحاد الأوروبي يعمل على إيجاد سبل لمنع التحايل على عقوبات روسيا في مفاوضاته على حزمة جديدة من الإجراءات.

وردا على سؤال عن إدراج عدد من الشركات الصينية بالقائمة السوداء، قالت بيربوك إن المفاوضات جارية لكن من المهم عموما التصدي للالتفاف على القيود.

كما حثت بيربوك بكين على اتخاذ موقف واضح ضد روسيا، محذرة من أن الحياد في الحرب يعني الوقوف إلى جانب موسكو.

وقالت إن "الحياد يعني الوقوف إلى جانب المعتدي، ولهذا السبب مبدؤنا الأساسي هو توضيح أننا نقف إلى جانب الضحية".