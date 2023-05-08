الصين تجدد دعوتها للولايات المتحدة لعدم تجاوز الخط الأحمر

قال وزير الخارجية الصيني كين غانغ إن من الضروري استقرار العلاقات الصينية الأميركية وتجنب وقوع حوادث بين البلدين، مشددا على ضرورة أن تحترم واشنطن الخط الأحمر لبكين، على حد وصفه.

وأضاف الوزير الصيني، خلال لقاء مع السفير الأميركي في بكين نيكولاس بيرنز، أنه يجب على الولايات المتحدة تصحيح فهمها للصين والعودة إلى العقلانية.

وقال غانغ -وفق ما جاء في بيان للخارجية الصينية- إن على واشنطن التعامل بشكل صحيح مع قضية تايوان، والتوقف عن التنصل من مبدأ "الصين الواحدة".

وشدد أن على واشنطن احترام الخط الأحمر لبكين، ووقف ما سماه الإضرار بسيادة الصين وأمنها ومصالها التنموية.