نفت تسرب وثائق وبيانات.. الخارجية الإيرانية تؤكد تعرض موقعها الإعلامي لهجوم إلكتروني

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد وقوع هجوم إلكتروني على موقعها الإعلامي، لكنها نفت تقارير عن تسرب وثائق وبيانات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الموقع الإعلامي للوزارة هو الوحيد الذي تعرض للاختراق، مؤكدا "اتخاذ الإجراءات الضرورية" على الفور لاستعادة الموقع.

كما نفى المسؤول الإيراني مزاعم متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب وثائق وقواعد بيانات واختراق أنظمة الوزارة.





وشدد كنعاني على أن المعلومات المنشورة باسم وزارة الخارجية في مواقع التواصل "مزيفة وغير موثقة.. وهي مجرد مبالغة إعلامية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقد شهدت إيران خلال السنوات الأخيرة تصاعدا في الهجمات السيبرانية عليها، وتقول السلطات الإيرانية إن هدفها هو سرقة البيانات وتأليب الرأي العام ضد النظام في البلاد.

وتؤكد طهران أن الهجمات التي تستهدف قطاعات حيوية ومرافق الخدمات العامة للمواطنين تكبدها خسائر مادية كبيرة.