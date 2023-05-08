مهاتير محمد: واشنطن تدفع العالم إلى حرب عالمية ثالثة

قال رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد إن السلطات الأميركية تدفع البشرية نحو حرب عالمية من خلال المساهمة في ظهور كتلتين عدائيتين.

وقال مهاتير (97 عاما) في مقابلة مع صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، "ستحاول الولايات المتحدة إقناع دول أخرى بالانضمام إلى العمل ضد روسيا، كما سيتعين على روسيا إيجاد دول صديقة تدعمها"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف مهاتير أنه ستكون هناك مواجهة بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية، وسيتصاعد هذا الأمر ليصبح حربا عالمية.

وقال إن الصراع في أوكرانيا، الذي أثاره الغرب، قد أثر بالفعل على العالم بأسره، مضيفا أن الوضع المعقد أدى إلى زيادة الإنفاق على السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم، مما أثر سلبا في شحنات الحبوب.

الانضمام للناتو

وأشار إلى أن دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" هي استفزاز، مضيفا "في الواقع، إذا لم تنضم أوكرانيا إلى الناتو، أعتقد أن روسيا ستشعر بتهديد أقل ولن تكون هناك مواجهة. ولكن بمجرد بدء العملية، ستتخذ روسيا إجراءات استباقية".

وأضاف أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا تشارك بشكل مباشر في الصراع الروسي الأوكراني، لأن أوكرانيا ليست عضوا في الحلف. ومع ذلك فإن المواجهة مع روسيا تضر بالدول الأعضاء في الناتو بشكل كبير.

وقال مهاتير إنه سيتعين على روسيا وأوكرانيا في النهاية التوصل إلى تسوية ما، وإنه من الأفضل لهما التحدث معا مباشرة.