"كان عاما طويلا وثقيلا".. الصحفية نجوان سمري تبكي صديقتها شيرين أبو عاقلة

عبّرت الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة نجوان سمري عن حزنها وتأثرها الشديد باستشهاد زميلتها الصحفية شيرين أبو عاقلة بعد عام على اغتيالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت سمري "ليتها كانت موجودة الآن، هناك أشياء كثيرة أريد أن أرويها لك، وأكثر شيء أردده هو أني أشتاق لها كثيرا وأفتقدها في كل لحظة وفي كل ثانية، مرت سنة صعبة وثقيلة جدا".

وأضافت "ما زلنا نشعر بنفس الحزن والغضب كأول لحظة وصل فيها خبر استشهادها، وهذا الأمر يجعلنا نتمسك أكثر بتحقيق عدالتها". وبيّنت سمري أن تحقيق العدالة لشيرين أمر نسبي بشكل كبير لأن العدالة الحقيقية في ألا تقتل وألا تُحرم من الحياة.

"اشتقلها كتير، كان عاما طويلا وثقيلا".. عام مضى ولم يمضِ حُزن الصحافية نجوان سمري على صديقتها المقربة الراحلة شيرين أبوعاقلة.#القدس_البوصلة pic.twitter.com/seko8f3zSa — القدس البوصلة (@alqudsalbwsalah) May 7, 2023

وأكدت الصحفية تمسكها بالمطالبة بتحقيق العدالة لشيرين بخاصة أن الجاني يرى نفسه فوق المحاسبة، ولا يتردد بتكرار استهداف الصحفيين على النحو الذي قتلت به شيرين. وجاءت تصريحات سمري خلال قدّاس الصحفية أبو عاقلة في ذكرى اغتيالها الأولى، الذي أقيم أمس الأحد في كنيسة الروم الكاثوليك في بيت حنينا بالقدس المحتلة.

وتعد الصحفية الشهيدة أبو عاقلة من الرعيل الأول للمراسلين الميدانيين في الجزيرة، وولدت في القدس عام 1971، وتحمل الجنسية الأميركية، واغتيلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم 11 مايو/أيار 2022، في أثناء تغطيتها لاقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وشهدت شيرين على أحداث مفصلية في فلسطين، منها انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية) بين عامي 2000 و2004، واجتياح مخيم جنين عام 2002، بالإضافة إلى الغارات والعمليات العسكرية التي تعرّض لها قطاع غزة.

تغطية صحفية: " حزن ساد قدّاس الصحفية شيرين أبو عاقلة في ذكرى اغتيالها الأولى في كنيسة الروم الكاثوليك في بيت حنينا بالقدس المحتلة" pic.twitter.com/KwkWbkkvmz — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 7, 2023

وكان تحقيق للجزيرة كشف عن صورة الرصاصة التي اغتيلت بها الصحفية أبو عاقلة، وأشار خبراء عسكريون إلى أن الرصاص المستخدم من النوع الخارق للدروع. وأظهر التحقيق إعادة محاكاة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد، لمعرفة مزيد عن نوع الرصاصة المستخدمة، وعيارها الناري، ونوع البنادق المحتمل استخدامها لإطلاق هذا النوع من الرصاص.

كما أظهرت تحقيقات لوسائل إعلام وجهات دولية نتيجة مطابقة للتحقيق الذي قامت به الجزيرة. وأعلنت واشنطن بعد الاطلاع على تحقيقين منفصلين -أجراهما الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية بالإضافة إلى التحليل الجنائي- أن شيرين قتلت على الأرجح بإطلاق نار من موقع الجيش الإسرائيلي.

وحمّلت السلطة الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اغتيال أبو عاقلة، وقالت إنها ستتابع القضية أمام المحكمة الجنائية باعتبار أن إسرائيل هي المسؤولة عن قتلها.