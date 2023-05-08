غمرته المياه وعلق في الطين.. ضحايا بغرق قارب سياحي جنوب الهند

قضى 22 شخصا على الأقل في غرق قارب سياحي من طابقين في ولاية كيرالا جنوب الهند في وقت متأخر أمس الأحد، وفق ما أفادت به السلطات وسائل إعلام محلية.

وتشير تفاصيل الحادث إلى أنه وقع في بلدة تانور الساحلية في منطقة مالابورام بولاية كيرالا.

وخلال ساعات الليل شارك عشرات الأشخاص في البحث عن ناجين من القارب الذي كان مغمورا جزئيا بالمياه، حيث استخدم البعض الحبال لتثبيته بينما كان البعض الآخر في الماء ينظرون من خلال نوافذه.

وقال وزير تطوير مصايد الأسماك والموانئ في كيرالا "في. عبد الرحيم" للصحفيين إن عدد الغرقى مرشح للزيادة، إذ إن القارب عالق في الطين في حين تجري محاولات لانتشاله لإنقاذ المحاصرين داخله. وأضاف أن السلطات تعرفت على 12 جثة حتى الآن.

At least 21 people drowned after a boat capsized off the coastal town of Tanur in the Malappuram district of India’s southern state of Kerala, local authorities said https://t.co/QbVlFIUOIw pic.twitter.com/9hmVSGDyQ2 — Reuters (@Reuters) May 8, 2023

من جهته، أفاد ضابط من مركز شرطة تانور لوكالة الصحافة الفرنسية بانتشال 22 جثة بينهم 15 امرأة و7 ذكور، مشيرا إلى أن هناك حوالي 6 أشخاص في المستشفى بعضهم في حالة حرجة، وأن عمليات الإنقاذ ما زالت جارية، مضيفا أن 30 شخصا كانوا على متن القارب.

A double-decker tourist boat carrying more than 30 passengers capsized off a beach in southern India, and more than 20 people including children died, local media reported. Officials say more bodies could be found in the overturned vessel. https://t.co/ptYBBmTd4k — The Associated Press (@AP) May 8, 2023

وذكرت صحيفة "أونمانورما" المحلية أن 11 شخصا من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال لقوا حتفهم.

وقال ناجون لوسائل إعلام محلية إن العديد من الركاب لم يكونوا يرتدون سترات نجاة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انتشر عدد من مقاطع الفيديو والصور التي توثق الحادث.

وفي تعليقه على الحادثة، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر تويتر "تألمنا من الخسائر في الأرواح بسبب حادث القارب في مالابورام بولاية كيرالا. التعازي للعائلات الثكلى"، مضيفا أن أقرباء كل ضحية سيحق لهم الحصول على تعويض.