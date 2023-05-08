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غمرته المياه وعلق في الطين.. ضحايا بغرق قارب سياحي جنوب الهند

Boat overturns in India's Kerala state, at least 21 die
القارب السياحي الغارق في كيرالا الهندية كان على متنه 30 شخصا (رويترز)
8/5/2023

قضى 22 شخصا على الأقل في غرق قارب سياحي من طابقين في ولاية كيرالا جنوب الهند في وقت متأخر أمس الأحد، وفق ما أفادت به السلطات وسائل إعلام محلية.

وتشير تفاصيل الحادث إلى أنه وقع في بلدة تانور الساحلية في منطقة مالابورام بولاية كيرالا.

وخلال ساعات الليل شارك عشرات الأشخاص في البحث عن ناجين من القارب الذي كان مغمورا جزئيا بالمياه، حيث استخدم البعض الحبال لتثبيته بينما كان البعض الآخر في الماء ينظرون من خلال نوافذه.

Boat overturns in India's Kerala state, at least 21 die
أحد ضحايا غرق قارب سياحي في ولاية كيرالا جنوب الهند (رويترز)

وقال وزير تطوير مصايد الأسماك والموانئ في كيرالا "في. عبد الرحيم" للصحفيين إن عدد الغرقى مرشح للزيادة، إذ إن القارب عالق في الطين في حين تجري محاولات لانتشاله لإنقاذ المحاصرين داخله. وأضاف أن السلطات تعرفت على 12 جثة حتى الآن.

من جهته، أفاد ضابط من مركز شرطة تانور لوكالة الصحافة الفرنسية بانتشال 22 جثة بينهم 15 امرأة و7 ذكور، مشيرا إلى أن هناك حوالي 6 أشخاص في المستشفى بعضهم في حالة حرجة، وأن عمليات الإنقاذ ما زالت جارية، مضيفا أن 30 شخصا كانوا على متن القارب.

وذكرت صحيفة "أونمانورما" المحلية أن 11 شخصا من عائلة واحدة بينهم 3 أطفال لقوا حتفهم.

وقال ناجون لوسائل إعلام محلية إن العديد من الركاب لم يكونوا يرتدون سترات نجاة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انتشر عدد من مقاطع الفيديو والصور التي توثق الحادث.

وفي تعليقه على الحادثة، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر تويتر "تألمنا من الخسائر في الأرواح بسبب حادث القارب في مالابورام بولاية كيرالا. التعازي للعائلات الثكلى"، مضيفا أن أقرباء كل ضحية سيحق لهم الحصول على تعويض.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات