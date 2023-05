غمرته المياه وعلق في الطين.. ضحايا بغرق قارب سياحي جنوب الهند

قضى 22 شخصا على الأقل في غرق قارب سياحي من طابقين في ولاية كيرالا جنوب الهند في وقت متأخر أمس الأحد، وفق ما أفادت به السلطات وسائل إعلام محلية.

وتشير تفاصيل الحادث إلى أنه وقع في بلدة تانور الساحلية في منطقة مالابورام بولاية كيرالا.

وخلال ساعات الليل شارك عشرات الأشخاص في البحث عن ناجين من القارب الذي كان مغمورا جزئيا بالمياه، حيث استخدم البعض الحبال لتثبيته بينما كان البعض الآخر في الماء ينظرون من خلال نوافذه.

وقال وزير تطوير مصايد الأسماك والموانئ في كيرالا "في. عبد الرحيم" للصحفيين إن عدد الغرقى مرشح للزيادة، إذ إن القارب عالق في الطين في حين تجري محاولات لانتشاله لإنقاذ المحاصرين داخله. وأضاف أن السلطات تعرفت على 12 جثة حتى الآن.

من جهته، أفاد ضابط من مركز شرطة تانور لوكالة الصحافة الفرنسية بانتشال 22 جثة بينهم 15 امرأة و7 ذكور، مشيرا إلى أن هناك حوالي 6 أشخاص في المستشفى بعضهم في حالة حرجة، وأن عمليات الإنقاذ ما زالت جارية، مضيفا أن 30 شخصا كانوا على متن القارب.

