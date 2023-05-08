رويترز: الأردن نفذ ضربات جوية على جنوب سوريا استهدفت مصنعا للمخدرات

نقلت وكالة رويترز عن مصادر محلية واستخباراتية قولها إن الأردن نفذ ضربات جوية نادرة على جنوب سوريا استهدفت مصنعا للمخدرات مرتبطا بإيران وقتلت مهربًا يُزعم أنه كان وراء عمليات شحن كبيرة عبر حدود البلدين.

وأضافت الوكالة أن إحدى الضربات أصابت منشأة مخدرات مهجورة في محافظة درعا (جنوبي سوريا) مرتبطة بحزب الله اللبناني المدعوم من إيران والمتحالف مع الحكومة السورية.

ولم يصدر عن عمّان تأكيد رسمي بخصوص تنفيذ الغارة في جنوب سوريا.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال في وقت سابق اليوم الاثنين إن قضية تهريب المخدرات من سوريا تشكل تهديدا كبيرا للأردن والمنطقة.

وردا على الأنباء التي أفادت بقصف أردني على مواقع معامل مخدرات داخل الجنوب السوري فجر اليوم، أشار الصفدي -خلال مؤتمر صحفي عقده في عمّان مع نظيره الهولندي- إلى أن بلاده ستعلن في الوقت المناسب عن أي خطوة يتم اتخاذها لحماية الأمن الوطني لبلاده.

وأضاف أنه تمت مناقشة الموضوع (تهريب المخدرات) في اجتماع عمّان التشاوري مع الجانب السوري من أجل تشكيل فريق أمني سياسي لمواجهة هذا الخطر. وتابع "سأتصل قريبا بوزير الخارجية السوري (فيصل المقداد) لترجمة هذا الاتفاق إلى آلية عمل".

ويأتي حديث الصفدي عقب تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة في وقت سابق اليوم الاثنين تقارير عن تنفيذ غارة جوية أردنية داخل الأراضي السورية، تم خلالها استهداف مصنع للمخدرات في محافظة درعا السورية.

وكان الأردن حذر من تداعيات تهريب المخدرات على أمن المملكة، وتمكن جيشه من إحباط آلاف محاولات التهريب عبر الحدود السورية نتيجة تردي الأوضاع الأمنية فيها.