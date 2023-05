ظهور مرتقب لبوتين الثلاثاء وقائد فاغنر يكشف عن تطور بشأن خلافه مع موسكو حول الذخائر

كشفت موسكو عن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في احتفالات يوم النصر المقررة غدا الثلاثاء في الساحة الحمراء، بعد أيام من هجوم بمسيرتين استهدفتا الكرملين، في حين أعلن قائد مجموعة فاغنر عن تطور بملف الحصول على الذخيرة الذي شهد خلافا حادا مع القادة العسكريين الروس.

في المقابل، أعلنت أوكرانيا أن العاصمة كييف تعرضت الليلة الماضية لأكبر هجوم منذ بداية الحرب، وأنها تصدت لهجمات بعشرات الطائرات المسيرة.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو "إنه أكبر هجوم على مدينتنا"، مضيفا أن الروس "شنوا أكبر هجوم على المدينة بـ60 طائرة مسيرة، وأسقطنا 36 منها الليلة الماضية".

وأكد كليتشكو أن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا، كما لحقت أضرار بمستودع وقود وسيارات وأبنية وبنية تحتية.

وأفاد شهود من رويترز بأنهم سمعوا انفجارات عديدة في كييف، وأفاد كذلك مسؤولون محليون بأن أنظمة الدفاع الجوي صدت الهجمات.

Klitschko: night attack on Kyiv was the most massive since the beginning of the SMO.

According to the mayor of Kyiv, the city was attacked by 36 kamikaze drones. As a result, a tank with diesel fuel and 15 trucks in the Solomensky district were damaged. pic.twitter.com/zRLSxI2Vv1

— Spriter (@Spriter99880) May 8, 2023