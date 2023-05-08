الصومال.. إحباط هجوم على منتزه قرب القصر الرئاسي في مقديشو

قالت وزارة الإعلام الصومالية إن أجهزة المخابرات أحبطت هجوما إرهابيا كان يستهدف حديقة تقع قرب القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.

وأوضح البيان الصادر عن الوزارة اليوم الاثنين أن "الهجوم الإرهابي كان يخطط لاستهداف حديقة السلام قرب القصر الرئاسي وسط مقديشو والتي يقصدها المواطنون يوميا".

وأشار البيان إلى أن "قوة من وكالة المخابرات والأمن القومي الصومالية، تمكنت قبل يومين من تفكيك خلية إرهابية مكونة من مجموعتين، إحداهما مكلفة بالتفجيرات، والأخرى مكلفة بالهجوم على الهدف بعد تفجيره".

ووفقا لوزارة الإعلام فقد ضبطت الأجهزة الأمنية أحزمة ناسفة كانت مُهيّأة لإدخالها إلى حديقة السلام، لإلحاق الضرر بالمواطنين.

وتأتي هذه العملية في وقت لم تشهد العاصمة مقديشو أي تفجير منذ شهرين في أعقاب تكليف قوات شرطة عسكرية خاصة لتأمينها.

من جانب آخر، أعلن الجيش الصومالي اعتقال 3 من قادة حركة الشباب خلال عملية عسكرية بولاية جلمدج وسط الصومال.

وتشن القوات الحكومية منذ عدة أشهر هجمات عسكرية ضد حركة الشباب، وتمكنت من استعادة أجزاء كبيرة من وسط البلاد من الحركة التي لا تزال منتشرة في مناطق ريفية كبيرة وتشن هجمات متكررة بعضها استهدف العاصمة مقديشو.