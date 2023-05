مشروع قانون أميركي لحظر وسائل التواصل على الأطفال أقل من 13 عاما

تقدم نواب أميركيون في مجلس الشيوخ بمشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، وهو ما اعتبره البعض خطوة للأمام، في وقت انتقده آخرون واعتبروه تقييدا للأطفال ولن يحل المشكلة.

ويدعو مشروع القانون -الذي قدمه النواب توم كوتون، وكريس مورفي، وكاتي بريت، وبرين شاتز- إلى جعل الحد الأدنى لاستخدام منصات التواصل هو 13 عامًا، مع شرط التحقق من العمر وموافقة الوالدين لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وأوضح النواب الأميركيون أنهم يمثلون ملايين الآباء الذين يشعرون بالقلق حيال هذه المواقع، وذلك لما تمثله من أضرار مباشرة على صحتهم الذهنية والنفسية.

وعلق السناتور مورفي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أمس السبت، قائلًا "تستغل مواقع التواصل الاجتماعي أطفالنا بمحتوى ضار ويسبب الإدمان، ويصل بعدد من الأطفال إلى مشاعر الوحدة الشديدة".

Social media sites are preying upon our kids with addictive, harmful content. Scored of children are reporting intense feelings of loneliness.

That's why a bipartisan group of parents in the Senate joined together to protect our kids on social media.https://t.co/CobB5lATbI

