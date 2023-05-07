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مشروع قانون أميركي لحظر وسائل التواصل على الأطفال أقل من 13 عاما

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العالم الافتراضي سبب مباشر لحالات الاكتئاب والاضطراب النفسي لدى الأطفال (غيتي)
7/5/2023

تقدم نواب أميركيون في مجلس الشيوخ بمشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، وهو ما اعتبره البعض خطوة للأمام، في وقت انتقده آخرون واعتبروه تقييدا للأطفال ولن يحل المشكلة.

ويدعو مشروع القانون -الذي قدمه النواب توم كوتون، وكريس مورفي، وكاتي بريت، وبرين شاتز- إلى جعل الحد الأدنى لاستخدام منصات التواصل هو 13 عامًا، مع شرط التحقق من العمر وموافقة الوالدين لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وأوضح النواب الأميركيون أنهم يمثلون ملايين الآباء الذين يشعرون بالقلق حيال هذه المواقع، وذلك لما تمثله من أضرار مباشرة على صحتهم الذهنية والنفسية.

وعلق السناتور مورفي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أمس السبت، قائلًا "تستغل مواقع التواصل الاجتماعي أطفالنا بمحتوى ضار ويسبب الإدمان، ويصل بعدد من الأطفال إلى مشاعر الوحدة الشديدة".

كما غردت النائبة بريت، الجمعة، بقولها عن هذا القانون إنه "سيحمي أطفال أميركا ويعيد الآباء إلى مقعد القيادة" مضيفة -في مقطع لها بإحدى جلسات النقاش- أن نسبة الاكتئاب والانتحار قد زادت بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة بين الأطفال.

وأكد النائب كوتون أن القانون الجديد "سيسمح للآباء بحماية أطفالهم عبر الإنترنت، تمامًا كما يفعلون في العالم الحقيقي".

وأثار القانون انقسامًا واسعًا بين رواد المنصات، حيث اعتبره البعض انتهاكا للخصوصية وتقييدا للأطفال، وأنه لن يكون حلًا لمشكلاتهم، وانتقدته المغردة أليكسيس فاندوم، قائلة "ليس الحل لعلاج الاكتئاب عزلهم عن محيطهم الذي يدعمهم".

بينما اعتبر آخرون القانون خطوة في الطريق الصحيح، ومهمة لمنح الآباء سيطرة أكبر على أبنائهم وما يتعرضون له و"بداية جيدة لكنها ليست كافية" وفق تغريدة للناشط أندرو كارتر.

وحسب خبراء، فإن العالم الافتراضي -الذي يشغل عقول المراهقين- سبب مباشر لحالات الاكتئاب، ويتعداه ليصل حد إيذاء النفس الناتج عن الاضطراب النفسي.

وسبق أن وضعت الولايات المتحدة قانونا فدراليا خاصًّا لحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA).

ويسعى القانون لحماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا عندما يكونون متصلين بالإنترنت، وتمت صياغته لمنع أي شخص من الحصول على المعلومات الشخصية للطفل من دون معرفة أحد الوالدين بها والموافقة عليها أولا.

ويطلب من المواقع والمنصات الإلكترونية توضيح سياسات الخصوصية الخاصة بها، والحصول على موافقة الوالدين قبل جمع أو استخدام المعلومات الشخصية للطفل، مثل الاسم أو العنوان أو رقم الهاتف أو رقم الضمان الاجتماعي.

كما يحظر القانون أيضا على أي موقع أن يطلب من الطفل تقديم معلومات شخصية أكثر من اللازم لممارسة لعبة ما أو الدخول في مسابقة عبر الشبكة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي