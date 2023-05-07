مخابرات إسرائيل تستدعي خطيب المسجد الأقصى للتحقيق

قال بيان صادر عن مكتب خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن جهاز المخابرات الإسرائيلية استدعى الشيخ صبري للتحقيق معه غدا الاثنين.

وأفاد البيان بأن "الشيخ الدكتور عكرمة صبري تلقى صباح اليوم (الأحد) اتصالا من جهاز المخابرات الإسرائيلية يستدعيه للتحقيق صباح غد الاثنين". دون أن يذكر البيان سبب الاستدعاء.

من جانبه، قال خالد زبارقة محامي الشيخ صبري إن "الشيخ عكرمة صبري لم يقم بأية مخالفة قانونية، إنما يمارس عمله الطبيعي الديني والشعبي ويتفاعل مع قضايا المجتمع الحارقة".

وأوضح زبارقة -في منشور على فيسبوك- أن "التحريض المنفلت على الشيخ عكرمة صبري من قبل المجموعات اليهودية المتطرفة تضع سماحة الشيخ في خطر شديد على سلامته، كون هذا التحريض يقع على آذان المجموعات التي أصبحت تمارس الإرهاب المنظم بحق كل ما هو فلسطيني".

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق حول بيان مكتب الشيخ صبري.

وسبق للسلطات الإسرائيلية أن داهمت منزل الشيخ صبري واستدعته للتحقيق أكثر من مرة، ومنعته في الماضي من دخول المسجد الأقصى فترات محددة.

والشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقا، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الشريعة من جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وشهادة الدكتوراه (العالمية) في الفقه العام من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر.

وهو مؤسس هيئة العلماء والدعاة في فلسطين ورئيسها، ورئيس مجلس الفتوى الأعلى في فلسطين ورئيس الهيئة الإسلامية العليا/القدس، كما أن له عشرات المؤلفات والكتب والفتاوى.