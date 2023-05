عقب عراك بينهما.. مستوطن يعدم شابا فلسطينيا في مرج ابن عامر داخل الخط الأخضر

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) -مساء السبت- بأن مستوطنا أعدم شابا فلسطينيا من قرية صندلة داخل الخط الأخضر، بعد أن أطلق النار عليه في أعقاب عراك وقع بينهما.

وأضافت "وفا" نقلا عن مصادر أن مستوطنا من مستوطنة "غان نر" أطلق النار من مسدسه على الشاب ديار العمري (20 عاما) في منطقة مرج ابن عامر.

وعلى إثره، احتج المئات من أهالي صندلة أمام مدخل المستوطنة، في حين وقعت مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، الذين أطلقوا قنابل الصوت تجاه الأهالي، واعتقلت اثنين منهم.

A circulating footage showed an Israeli settler engaging in a fight with Dayar Omari, 20, and as the latter returned to his car, the Israeli settler pulled out his pistol and fired live shots directly at the young man, killing him right away.

— Wafa News Agency – English (@WAFANewsEnglish) May 6, 2023