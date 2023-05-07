شارك فيها عمران خان.. مسيرات بباكستان دعما لقرار المحكمة العليا إجراء انتخابات في البنجاب

شارك آلاف الباكستانيين في مسيرات بمدن عدة، لدعم قرار المحكمة العليا إجراء الانتخابات في إقليم البنجاب في 14 مايو/أيار الجاري، والذي رفضته الحكومة الباكستانية.

وشارك في المسيرة في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب عمران خان زعيم حزب حركة إنصاف المعارض ورئيس الوزراء السابق.

وقال عمران خان في كلمة إن الحكومة تسعى إلى اتخاذ خطوات متعمدة لتدمير الدستور والمحكمة العليا، وإن الانتخابات هي الحل الوحيد لإخراج البلاد من هذه الأزمة، وفق تعبيره.

وكانت المحكمة العليا قد أمرت الحكومة بإجراء الانتخابات قبل 14 مايو/أيار الحالي، واعتبر القرار انتصارا لحزب إنصاف، بينما رفضته أحزاب الائتلاف الحكومي، مطالبة بإلغائه.

Every street in Lahore is now filled with people out in support for Chief Justice Pakistan and Supreme Court! #I_StandWithSupremeCourt pic.twitter.com/t8syAS97M5 — PTI (@PTIofficial) May 6, 2023

انتخابات متزامنة

وكان عمران خان أعلن استعداده لإجراء انتخابات متزامنة إذا قامت الحركة الديمقراطية الباكستانية -التي تضم أحزاب التحالف الحكومي- بحل كل المجالس قبل 14 مايو/أيار الجاري، وهو اليوم الذي حددته المحكمة العليا لانتخابات إقليم البنجاب.

وجرت الثلاثاء الماضي مباحثات بين الائتلاف الحاكم وحزب عمران خان بشأن موعد الانتخابات بناء على تعليمات المحكمة العليا، إلا أن قادة الجانبين أعربوا عن شكوكهم إزاء نتائج المفاوضات، وفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية.

وقد طلبت المحكمة العليا من الجانبين إجراء محادثات للتوصل إلى توافق بشأن إجراء الانتخابات في مختلف أنحاء البلاد بشكل متزامن، بعدما رفضت الحكومة تنفيذ أوامر المحكمة بشأن الإفراج عن أموال لجنة الانتخابات الباكستانية.

وسبق أن أعلنت أوزما بخارى زعيمة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية -جناح نواز شريف- أنه لا توجد إمكانية لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، مشيرة إلى أن ذلك كان حلما لرئيس حزب حركة إنصاف الباكستانية، عمران خان.