شارك فيها عمران خان.. مسيرات بباكستان دعما لقرار المحكمة العليا إجراء انتخابات في البنجاب

شارك آلاف الباكستانيين في مسيرات بمدن عدة، لدعم قرار المحكمة العليا إجراء الانتخابات في إقليم البنجاب في 14 مايو/أيار الجاري، والذي رفضته الحكومة الباكستانية.

وشارك في المسيرة في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب عمران خان زعيم حزب حركة إنصاف المعارض ورئيس الوزراء السابق.

وقال عمران خان في كلمة إن الحكومة تسعى إلى اتخاذ خطوات متعمدة لتدمير الدستور والمحكمة العليا، وإن الانتخابات هي الحل الوحيد لإخراج البلاد من هذه الأزمة، وفق تعبيره.

وكانت المحكمة العليا قد أمرت الحكومة بإجراء الانتخابات قبل 14 مايو/أيار الحالي، واعتبر القرار انتصارا لحزب إنصاف، بينما رفضته أحزاب الائتلاف الحكومي، مطالبة بإلغائه.

Every street in Lahore is now filled with people out in support for Chief Justice Pakistan and Supreme Court! #I_StandWithSupremeCourt pic.twitter.com/t8syAS97M5

— PTI (@PTIofficial) May 6, 2023