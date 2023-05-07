سماهن أبوهن سماء وغيم وسحاب.. مركز الأرصاد السعودي يقدم هدايا لـ3 توائم في نجران

قدم المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية هدايا لـ3 توائم إناث في منطقة نجران سماهن أبوهن سماء وسحاب وغيم، عرفانا بتسميتهن بأسماء مستخدمة يوميا في عمليات مراقبة الطقس.

وقالت وزارة الصحة السعودية -في تغريدة على تويتر يوم الجمعة الماضي- "بعد 6 سنوات من الانتظار، مواطن يُرزق بفضل الله 3 توائم، أسّماهن (سماء، سحاب، غيم)، بمستشفى الولادة والأطفال في نجران جنوب غربي السعودية".

نبارك لكم

سماء

وسحاب

وغيم

ويسعد المركز بهذه المناسبة تقديم هدية خاصة “لعناصر الطقس الجميلات “ سائلين الله أن يحفظهم من كل شر#نحيطكم_بأجوائكم https://t.co/sa6mj3pkAX — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) May 5, 2023

من جانبه، أعلن المركز الوطني للأرصاد عن مبادرته بالزيارة وتقديم الهدايا للمولودات في منزلهن بنجران. وقال في تغريدة على تويتر "نبارك لكم، سماء، وسحاب، وغيم، ويسعد المركز بهذه المناسبة تقديم هدية خاصة لعناصر الطقس الجميلات، سائلين الله أن يحفظهن من كل شر".

ولاقت تهنئة الأرصاد الجوية للمواطن استحسان كثير من نشطاء مواقع التواصل، ووصفوها بـ"المبادرة الجميلة".