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سماهن أبوهن سماء وغيم وسحاب.. مركز الأرصاد السعودي يقدم هدايا لـ3 توائم في نجران

بعد (٦) سنوات من الانتظار .. مواطن يُرزق بفضل الله (٣) توائم، أسّماهم (سماء، سحاب، غيم) بمستشفى الولادة والأطفال في نجران. من صفحة وزارة الصحة السعودية على تويتر
والد سماء وسحاب وغيم يحملهن بمستشفى الولادة والأطفال في نجران (صفحة وزارة الصحة السعودية على تويتر)
7/5/2023

قدم المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية هدايا لـ3 توائم إناث في منطقة نجران سماهن أبوهن سماء وسحاب وغيم، عرفانا بتسميتهن بأسماء مستخدمة يوميا في عمليات مراقبة الطقس.

وقالت وزارة الصحة السعودية -في تغريدة على تويتر يوم الجمعة الماضي- "بعد 6 سنوات من الانتظار، مواطن يُرزق بفضل الله 3 توائم، أسّماهن (سماء، سحاب، غيم)، بمستشفى الولادة والأطفال في نجران جنوب غربي السعودية".

من جانبه، أعلن المركز الوطني للأرصاد عن مبادرته بالزيارة وتقديم الهدايا للمولودات في منزلهن بنجران. وقال في تغريدة على تويتر "نبارك لكم، سماء، وسحاب، وغيم، ويسعد المركز بهذه المناسبة تقديم هدية خاصة لعناصر الطقس الجميلات، سائلين الله أن يحفظهن من كل شر".

ولاقت تهنئة الأرصاد الجوية للمواطن استحسان كثير من نشطاء مواقع التواصل، ووصفوها بـ"المبادرة الجميلة".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي