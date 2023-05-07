انتخابات تركيا.. 1.5 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الخارج

أدلى حتى الآن قرابة مليون ونصف من الناخبين الأتراك المقيمين في الخارج بأصواتهم في الانتخابات العامة والرئاسية المزمع إجراؤها في 14 مايو/أيار الجاري، وتشهد منافسة بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

ويستمر التصويت في البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج حتى التاسع من هذا الشهر، بينما يستمر في المعابر الحدودية والمطارات حتى 14 من الشهر نفسه.

وتشهد تركيا في 14 مايو/أيار انتخابات برلمانية ورئاسية يتنافس فيها الرئيس رجب طيب أردوغان عن تحالف الجمهور وكمال كليجدار أوغلو عن تحالف الشعب الذي يمثل ما يعرف بالطاولة السداسية المعارضة، إضافة إلى رئيس حزب البلد محرم إنجه ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب في الاستحقاق الرئاسي والبرلماني أكثر من 64 مليون ناخب، وفق الهيئة العليا للانتخابات التركية.

وفي الوقت الذي انطلقت فيه الانتخابات التركية العامة في الخارج، فإن الأنظار تتجه إلى الأحد المقبل، موعدِ التصويت في الداخل التركي لاختيار رئيس جديد وبرلمان للبلاد.

وتتسم انتخابات هذا العام بطابع الاستفتاء على النظام الرئاسي وكذلك على حكم العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان منذ 20 عاما.

كما تحظى هذه الانتخابات بأهمية محلية كونها تتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية. هذا، وتفرض سياسة التوازن بين التناقضات التي تصيغ عليها أنقرة سياستها الخارجية إقليميا ودوليا بعدا آخر يجعل الانتخابات مصيرية لتحديد وجه تركيا خلال الـ100 عام المقبلة.