الصين: خطر كورونا ما يزال قائما

قال رئيس لجنة خبراء التعامل مع "كوفيد-19" في الصين ليانغ وانيان إن فيروس كورونا لا يزال يمثل خطرا، رغم إعلان الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ المتعلقة بالفيروس.

وأوضح المسؤول الصيني أن بلاده ستواصل مراقبة الفيروس وستزيد من التطعيمات بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أول أمس الجمعة انتهاء حالة التأهب المتعلقة بكوفيد-19 بعد أكثر من 3 سنوات من إعلانها أن الفيروس يمثل وباء عالميا. وقالت المنظمة إنه يتعين على الدول الآن التعامل مع الفيروس كما تتعامل مع الأمراض المعدية الأخرى.

لكن ليانغ وانيان -الذي يرأس لجنة خبراء التعامل مع كوفيد-19 التابعة للجنة الصحة الوطنية في الصين- قال إن إنهاء حالة الطوارئ لا يعني أن كوفيد-19 سيختفي، "لكن يمكن الآن السيطرة على تأثيره بشكل فعّال".

وأضاف أن الصين ستواصل مراقبة تحورات الفيروس وتعزيز اللقاحات بين المجموعات الأكثر عرضة للخطر والتطلع إلى تحسين قدرات العلاج من المرض.

"صفر كوفيد"

وتمسكت الصين بسياسة "صفر كوفيد" لفترة طويلة بعد أن بدأت معظم الدول في التعايش مع الفيروس ولم تبدأ في التخلي عن سياساتها التقييدية سوى في أواخر عام 2022.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن كبار القادة في الصين تحقيق "انتصار حاسم" ضد كوفيد-19 وسجلوا أدنى معدل وفيات في العالم لكن خبراء شككوا في بيانات الصين.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر أول مرة أواخر 2019 في مدينة ووهان جنوب الصين وما لبث أن انتشر في العالم فأصاب مئات الملايين وتسبب في وفاة الملايين.