الاتحاد الأوروبي يعترض على مشاركة بن غفير بحفل له في تل أبيب

أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه استقبال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بصفته ممثلا للحكومة في احتفالات "يوم أوروبا"، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن سفارة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل بعثت برسائل إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية يطلب الاتحاد بموجبها عدم تمثيل بن غفير للحكومة في حفل الاستقبال بمناسبة يوم أوروبا الذي سيتم تنظيمه الثلاثاء المقبل في تل أبيب.

ويوم أوروبا، الذي يوافق التاسع من مايو/أيار كل عام، يأتي لإحياء إعلان وزير الخارجية الفرنسي الراحل روبير شومان عام 1950 تشكيل الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، التي شكلت النواة الأولى للاتحاد الأوروبي.

وضمن جدول أعمال الاحتفال، من المفترض أن يُلقي بن غفير خطابا في الاحتفال ويهنئ المشاركين.

ورُشح بن غفير ممثلا للحكومة في "يوم أوروبا" من قبل أمانة مجلس وزراء الحكومة الإسرائيلية التي توفد الوزراء في حفلات الاستقبال بمناسبة الأيام الوطنية للسفارات الأجنبية.

وجاء في رسالة سفارة الاتحاد الأوربي "لا نؤيد الآراء السياسية للوزير بن غفير أو حزبه، لأن عديدا من تصريحاته وآرائه السابقة تتناقض مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".

من جانبها، قالت الأمانة العامة للحكومة الإسرائيلية ردا على المطلب الأوروبي إنها ستفعل ذلك فقط إذا طلب الوزير استبداله، لكن بن غفير أعلن أنه سيحضر الحدث، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقال مكتب بن غفير -في بيان- إن "الوزير يعتقد أنه حتى لو لم يؤيد ممثلو الاتحاد آراءه، كما نُشر في بيانهم، فهم يفهمون جيدا أن إسرائيل دولة ديمقراطية، وفي الديمقراطيات يُسمح أيضا بسماع آراء مختلفة".

وأضاف البيان أن الوزير سيتطرق في كلمته خلال الحفل إلى أهمية الحرب المشتركة على الإرهاب، وسيهنئ الدول الأوروبية، ويدعو إلى تعزيز التعاون، وسيؤكد ضرورة التوحد حول محاربة الإرهابيين، وفق نص البيان.

وبن غفير، المولود بالقدس الغربية عام 1976 لأم وأب من يهود العراق، معروف بمواقفه المتطرفة تجاه الفلسطينيين، وهو من سكان مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الخليل جنوبي الضفة الغربية.