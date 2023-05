أوكرانيا تتعهد بفتح جبهة قتال "موجعة" للروس وقائد فاغنر يكشف "تفاصيل" مهمة عن معركة باخموت

تعهد الجيش الأوكراني اليوم الأحد بتحويل شبه جزيرة القرم إلى جبهة قتال جديدة مع القوات الروسية، في حين استعرض قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين "تفاصيل" عن معركة باخموت التي تشهد أشرس المعارك منذ أشهر.

وعلقت المتحدثة باسم قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية العقيد ناتاليا هومينيوك على الانفجارات التي تستهدف مواقع عدة في شبه جزيرة القرم بالقول إن هذه الانفجارات ليست سوى البداية.

من جهته، قال رئيس وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن هدف أوكرانيا هو إعادة السيطرة على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا لأراضيها عام 2014، مضيفا "سيتم تحريرها لأن انتصارنا مستحيل من دون تحرير القرم".

وتوقع بودانوف أن تكون روسيا استنفدت مخزونها من الصواريخ، وقال "هم يحاولون العمل على تجميع مخزون معين، والعمل على إعداده لمحاولة عرقلة هجومنا، ولكن الحقيقة أنهم استنفدوا مخزونهم ليصل إلى الصفر تقريبا".

يشار إلى أن رئيس جمهورية القرم الموالي لروسيا أعلن أمس أن الدفاع الجوي الروسي أسقط صاروخا باليستيا فوق شبه الجزيرة، من دون أن يتسبب في خسائر بشرية.

وتتمتع شبه جزيرة القرم بأهمية إستراتيجية خاصة لروسيا؛ كونها تعد بوابتها الوحيدة للمياه الدافئة على البحر الأسود، وتوجد بها قواعد عسكرية تلعب أدوارا مهمة في الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة منذ فبراير/شباط 2022.

وضمّت روسيا شبه الجزيرة في 18 مارس/آذار 2014، إثر استفتاء لم تعترف به كييف ولا الأسرة الدولية. وفي حين تصر كييف على المطالبة باستعادة "أرضها" بالسلاح، تردد موسكو أن "القرم روسية"، رافضة أن تكون موضع تفاوض في أي محادثات سلام محتملة.

في المقابل، أعلن حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف صد هجوم أوكراني بالمسيرات على المدينة.

وأضاف أن إحدى المسيرات خرجت عن السيطرة، وسقطت في منطقة غابات، وسقطت اثنتان منها فوق البحر، وأشار إلى أنه لم تلحق أضرار بأي مرافق في المدينة.

وفي موسكو، أعلن جهاز أمن الدولة الروسي إحباط هجوم بمسيرات أوكرانية على مطار "سيفيرني" العسكري، في مقاطعة إيفانوفو (شمال شرق العاصمة الروسية).

وقال جهاز أمن الدولة -في بيان- إن الهجوم كان بتخطيط من الاستخبارات الأوكرانية، وكان الهدف منه تدمير طائرات الإنذار المبكر الروسية إيه-50″ (A-50).

وأكد جهاز أمن الدولة الكشف عما سماها "المجموعة التخريبية" التي كانت تعد لهذه الهجوم، ومنسقيها، وقيادتها التي كانت تتعاون مع الهيئات الأمنية الأوكرانية الخاصة.

وفي باخموت شرقا، أعلن قائد مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين أنه تلقى قرارا رسميا بإمداد قواته في المدينة بكل ما تحتاجه من ذخائر.

وأكد بريغوجين حصوله على وعود بتأمين قواته في الجبهة، كي لا تُخترق من قبل القوات الأوكرانية، مشيرا إلى تكليف الجنرال سيرغي سوروفيكين بالإشراف على التنسيق مع قواته في باخموت، على أن تمنح قوات "فاغنر" صلاحية التصرف والتحرك في باخموت بناء على ظروف المعركة.

وكان بريغوجين وجّه أمس طلبا رسميا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لإصدار أمر بتسليم المناطق التي تخضع لسيطرة قواته في باخموت للقوات الشيشانية.

واستعرض بريغوجين تفاصيل عملية باخموت العسكرية في مقال مطول، نشره على حسابه في "تليغرام".

ومن أبرز ما ورد في المقال أن هدف معركة باخموت لم يكن السيطرة على المدينة، وإنما دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإرسال كثير من قواته إليها، مما يتيح للجيش الروسي تنظيم دفاعاته بعدما تراجع في خيرسون وخاركيف.

وقال بريغوجين إنه تم تحديد مدة 6 أشهر لإتمام عملية باخموت، وجعْلِها "مفرمة لحم للجيش الأوكراني"، وفق تعبيره.

وأوضح أن الأهمية الإستراتيجية للمدينة هي في تقدم القوات الروسية بعد باخموت، للسيطرة على سلافينسك وكراماتورسك وكونستانتينوفكا.

وحسب قائد مجموعة "فاغنر"، فقد وصلت خسائر الجيش الأوكراني إلى 50 ألف قتيل منذ بدء المعارك في باخموت.

وأشار بريغوجين إلى أن قرار الانسحاب من باخموت -الذي لوّح به مؤخرا- جاء بعد 400 يوم من القتال من دون استراحة، ولعدم توفر الذخيرة، وفقدان قوات فاغنر قدراتها القتالية التي تحتاج إلى تعويض.

Prigozhin: Wagner PMC remains in Bakhmut

PMC "Wagner" remains in Artyomovsk. Tonight, according to Prigozhin, he received for the first time a combat order in which he was promised to be given as much ammunition and weapons as needed to continue hostilities.

“ We are sworn on… pic.twitter.com/ECThgtB2K7

— Spriter (@Spriter99880) May 7, 2023