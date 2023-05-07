أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بتتويج الملك تشارلز

احتفلت أستراليا ونيوزيلندا -اليوم الأحد- بتتويج تشارلز الثالث ملكا على المملكة المتحدة بإطلاق 21 طلقة مدفعية في عاصمتيهما، وذلك بعد مشاركة زعيمي البلدين، وكلاهما من مؤيدي النظام الجمهوري، في مراسم التتويج بلندن.

والملك تشارلز هو رئيس الدولة في أستراليا ونيوزيلندا و12 دولة أخرى من دول الكومنولث خارج المملكة المتحدة، لكن منصبه شرفي إلى حد كبير.

ونظمت الدولتان فعاليات اليوم الأحد للاحتفال بالتتويج، وبث تلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) مراسم التحية بإطلاق21 طلقة مدفعية أمام البرلمان في كانبيرا.

وفي نيوزيلندا، قالت قوة الدفاع النيوزيلندية إن الجيش أطلق 21 طلقة مدفعية من منطقة بوينت غيرنينغهام في العاصمة ولينغتون.

وشارك رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ونظيره النيوزيلندي كريس هيبكنز في حفل تتويج الملك بلندن أمس السبت.

ويؤيد الزعيمان انفصال بلديهما عن النظام الملكي، لكنهما قالا إنهما سيظلان يدينان بالولاء للملك تشارلز.

ومن المقرر أن تستمر احتفالات تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا اليوم الأحد، حيث من المقرر إقامة مآدب يحضرها أفراد الأسرة الملكية وحفل بقلعة ويندسور.