أبرز المحطات في حياة أردوغان السياسية قبل انتخابات تركيا

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفوز تحالفه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 14 مايو/أيار.

وفيما تتواصل الحملات الانتخابية، نقدم في هذه المادة بعضا من أبرز المحطات في مسيرة السياسي الذي أحدث تغييرا كبيرا في تركيا، وجعل من دولته قوة عسكرية إقليمية.