نائبة بالكونغرس تقدم مشروع قانون لحماية الأطفال الفلسطينيين

قدمت النائبة الأميركية بيتي ماكولم مشروع قانون في الكونغرس لحماية الأطفال والعائلات الفلسطينية من "الممارسات الغاشمة" التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم.

وقالت ماكولم، عبر حسابها على تويتر أمس الجمعة، "لقد أعدت رسميا تقديم قانون الدفاع عن الأطفال الفلسطينيين والعائلات التي تعيش في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي، لأنه لا يجب استخدام دولار واحد من المساعدات الأميركية لارتكاب انتهاكات وتعديات على حقوق الشعب الفلسطيني".

I’ve officially reintroduced the Defending Palestinian Children and Families Living Under Israeli Military Occupation Act—because not $1 of U.S. aid should be used to commit human rights violations.

وأكدت بيتي ماكولم، في بيان عبر موقعها الرسمي، أن المساعدات الأميركية التي توجه لإسرائيل يجب توظيفها فقط لضمان أمن إسرائيل وليس للتعدي على الشعب الفلسطيني وسرقة أرضه.

وأفاد البيان بأن قائمة ضمت 16 عضوا في مجلس النواب يؤيدون هذا القانون على رأسهم إلهان عمر ورشيدة طليب، كما ذكرت أسماء 75 مؤسسة وكيانا حقوقيا وإنسانيا، وجميعهم يؤكدون أن هذا القانون لحماية الأطفال والعائلات الفلسطينية.

وقال الحساب الرسمي لمؤسسة الصوت اليهودي من أجل السلام "نقدم شكرنا لبيتي ماكولم وأعضاء المجلس الـ16 الآخرين لدعمهم هذا القانون".

Thank you @BettyMcCollum04 and the 16 original cosponsors of this bill. Under no circumstances should US military funding pay for the Israeli military detention of Palestinian children, demolition of Palestinian homes, or annexation of Palestinian land. https://t.co/vIIQuUDof0

— Jewish Voice for Peace Action (@JvpAction) May 5, 2023