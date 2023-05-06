عاجل | المتحدث باسم الجيش السوداني للجزيرة: مقرات مليشيا الدعم السريع إما مدمرة أو تمت السيطرة عليها
6/5/2023-|آخر تحديث: 6/5/202306:11 PM (مكة المكرمة)
العميد نبيل عبدالله المتحدث باسم الجيش السوداني للجزيرة: هنالك وجود للمتمردين في العاصمة الخرطوم
العميد نبيل عبدالله المتحدث باسم الجيش السوداني للجزيرة: نسيطر على الأوضاع في جميع الولايات
المتحدث باسم الجيش السوداني للجزيرة: مقرات مليشيا الدعم السريع إما مدمرة أو تمت السيطرة عليها
الناطق باسم الجيش السوداني للجزيرة: محادثات جدة ستبحث الجوانب التي تتعلق بالهدنة لخدمة الأغراض الإنسانية أولا
الناطق باسم الجيش السوداني للجزيرة: مليشيا الدعم السريع تتخذ من المواطنين دروعا بشرية
الناطق باسم الجيش السوداني للجزيرة: ما نبحثه في جدة هو آليات تمديد الهدنة
الناطق باسم الجيش السوداني للجزيرة: لا نبحث اتفاقا نهائيا لوقف إطلاق النار بل نبحث تمديد الهدنة
المصدر : الجزيرة