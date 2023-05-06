تركيا تنقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان بعد إطلاق نار استهدف سيارة سفيرها

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا ستنقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان بعد إطلاق نار استهدف سيارة السفير التركي في السودان.

وكانت سيارة في موكب السفير التركي لدى الخرطوم إسماعيل تشوبان أوغلو تعرضت لإطلاق نار، ولم يسفر الحادث عن وقوع قتلى أو إصابات.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول -اليوم السبت- بأن سيارة السفارة في موكب السفير تشوبان أوغلو تعرضت لإطلاق نار في السودان، الذي يشهد اشتباكات متواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ولفتت المصادر إلى أن الحادث لم يسفر عن قتلى أو إصابات، وأنه لم تعرف بعد هوية من قاموا بإطلاق النار.

وتتواصل منذ 15 أبريل/نيسان الماضي اشتباكات في الخرطوم وولايات بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، تبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها عقب توجّه فرق تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.