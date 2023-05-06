دعا لتدخل دولي لإنقاذ دجلة والفرات.. رئيس الوزراء العراقي: الحصول على مياهنا كاملة يتم بالطرق الدبلوماسية من دون تصعيد

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة حصول بلاده على حصتها من المياه كاملة وغير منقوصة عبر الطرق الدبلوماسية والتواصل مع دول الجوار من دون تصعيد.

وقال السوداني -في كلمة له خلال مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، الذي عقد في العاصمة العراقية- إن إنقاذ نهري دجلة والفرات من مخاطر الجفاف يستدعي تدخلا دوليا عاجلا.

وذكر السوداني أن حكومته وضعت إستراتيجية مناخية تمتد إلى 2030، وستشمل الحد من انبعاث الغازات لتقليل الضرر البيئي، وتحفيز المزارعين الذين يستخدمون تقنيات ري حديثة، واستخدام الطاقات المتجددة.

وأضاف أن أزمة المياه بحاجة إلى التعاون بين العراق ودول المنبع التي تتشارك معها في المياه، مشددا على ضرورة أن يحصل العراق على حصته المائية من دون نقص.

وأكد ضرورة "التوصل إلى إدارة رشيدة مشتركة مع الدول الإقليمية بشأن ملف المياه، ونحن جادون في معالجة جميع المشاكل".

بدوره، أكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله أن هذا المؤتمر يشكل فرصة لمواجهة المخاطر التي تواجه الموارد المائية والعمل على تقاسم المياه.