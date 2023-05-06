دبلوماسية أميركية: واشنطن تواصل التأكيد على قضية المساءلة بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة

قالت يائيل ليمبرت مرشحة الرئيس الأميركي لمنصب سفيرة الولايات المتحدة في الأردن إن وزارة الخارجية تواصل التأكيد على قضية المساءلة بشأن مقتل الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة.

وأضافت ليمبرت في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن شيرين أبو عاقلة اكتسبت احترام الجماهير حول العالم وأن وفاتها كانت مأساة.

وأضافت أن وزارة الخارجية تجري مراجعة للتقرير الذي أعده المنسق الأمني الأميركي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وردا على سؤال للسيناتور الديمقراطي فان هولن حول المطالبة بإطلاع الكونغرس على التقرير المحدث الذي أعده المنسق الأمني الأميركي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، أكدت ليمبرت أن وزارة الخارجية لا تزال تجري مراجعة للتقرير، مشيرة إلى أنها لن تُدخل أي تغييرات جوهرية عليه.

تقرير جديد

وكان موقع أكسيوس الإخباري نقل عن مسؤول أميركي أن المنسق الأمني الأميركي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية مايكل فنزل، أرسل إلى وزارة الخارجية تقريرا جديدا بشأن مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وبحسب المسؤول الأميركي البارز، فإن التقرير الجديد لم يتضمن أي معلومات جديدة أو خلاصات.

كما كشف الموقع عن رسالة أرسلها السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، دعا فيها الخارجية الأميركية إلى إطلاع المشرّعين على نسخة غير منقحة من التقرير الجديد.

وبحسب رسالة فان هولن التي نقل فحواها أكسيوس، فإن السيناتور الديمقراطي زعم أن مكتبه أُبلغ بأن الإدارة تنوي إدخال تعديلات على مضمون التقرير قبل السماح للمشرّعين بمراجعته.

وأكد السيناتور الديمقراطي في الرسالة أنه لم تتم محاسبة أي شخص، ولم يتم إكمال أي تحقيق رسمي مستقل رغم مرور سنة على مقتل أبو عاقلة.

ومنذ اغتيالها في 11 مايو/أيار 2022، لم تتحقق العدالة لشيرين التي اغتالتها رصاصة غادرة أطلقها جندي إسرائيلي بينما كانت تؤدي رسالتها المهنية في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.