ثاني حادثة خلال 3 أشهر.. انتحار موظف في غوغل قفزا من مقر الشركة

كشفت إدارة شرطة نيويورك عن انتحار مهندس برمجيات (31 عاما) قفزا من مقر شركة غوغل في حي تشلسي.

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" (New York Times) بأن الموظف ألقى نفسه من الدور الرابع من مبني الشركة، مساء الخميس الماضي.

وقال متحدث باسم إدارة الشرطة إنهم تلقوا بلاغا بوجود شخص فاقدٍ الوعي في الشارع، وعند الوصول نقله الضباط على الفور إلى مستشفى بلفيو، لكن أعلنت وفاته، كما وجدوا آثار أيد على حافة الشرفة، ولم يظهر فيديو للحادث حتى الآن.

وتعد هذه ثاني حالة انتحار في غوغل خلال الشهور الأخيرة، حيث سبق أن انتحر جاكوب برات، وهو موظف كان يعمل في فرع غوغل بمنهاتن في فبراير/شباط الماضي؛ مما دفع البعض لطرح تساؤلات بشأن بيئة العمل في الشركة.

وكان برات مهندس برمجيات (33 عاما) وعثر عليه معلقا في شقة في 16 فبراير/شباط الماضي.

وعلقت المدونة كريستينا -التي تعمل في مجال التكنولوجيا- بأن ما حدث يجعل من المهم الحديث عن الإرهاق العقلي الذي يصل للاحتراق، ومشاكل الصحة الذهنية للعاملين في مجال التكنولوجيا، حيث يعاني كثيرون لكن في صمت.

This is why it’s important to talk about burnout, mental health and the stress of working in tech/infosec and “keeping up”. Folks are EXHAUSTED, can’t be vulnerable and are suffering in silence. So very sad man 💔https://t.co/R47inTjhTi — C:hristina (@divinetechygirl) May 5, 2023

وأكد مدير البرمجيات جيوفاني ساكتي الأمر ذاته، وقال "حزين جدا لسماع الخبر، ويجب أن نعتاد الحديث عن الإرهاق وأخذ قسط من الراحة، فلا توجد وظيفة تستحق حياة إنسان".

Very sad to hear this news. And I agree.. we should normalize talking about burnout and normalize taking a break. No job worth a human life. https://t.co/yVUXVGkP7w — Giovanni Sakti (@giosakti) May 6, 2023

وعدد مدونون العيوب التي تحيط بعض بيئات العمل في الأيام الحالية، والتي تتسبب في ضغوط هائلة على الموظفين، وتنتج الاكتئاب والقلق والعديد من الأمراض التي عرفها الجيل الحالي من الموظفين أكثر من الأجيال السابقة.

Sad state of affairs in tech. According to @crunchbase, more than 135,000 workers at U.S. based tech companies have been laid off in mass job cuts so far in 2023. Most will never again achieve the pay or benefits that they've enjoyed. Many will face ruin. AI will compound this. https://t.co/aXuAh00CzX — Billy MacLeod (@BillyMacLeod) May 5, 2023

كما لفت مغردون النظر لواقع سوق التكنولوجيا، حيث تتوارد أخبار تسريح الموظفين من كل مكان، وفقد عشرات الآلاف وظائفهم خلال الفترة الأخيرة، مع توقعات باستمرار ذلك، وهو ما يخلق تخوفا دائما عند الموظفين من التسريح، ويضع ضغطا هائلا على كل العاملين في المجال.

The tech world is extremely competitive, A type personalities & ND folk thrive in this world. The thrill, adrenaline & boost to ego of being in an elite group of problem solvers. This all comes at a cost: breakdowns at 26, depression, extreme anxiety & death. It's a toxic thrill https://t.co/H4hYcDJ75A — matshi.eth (@Matshi_M) May 6, 2023

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت "ألفابت" (الشركة الأم لشركة غوغل) أنها ستسرح 12 ألف موظف، بما يمثل 6% من القوة العاملة بالشركة.