ثاني حادثة خلال 3 أشهر.. انتحار موظف في غوغل قفزا من مقر الشركة

كشفت إدارة شرطة نيويورك عن انتحار مهندس برمجيات (31 عاما) قفزا من مقر شركة غوغل في حي تشلسي.

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" (New York Times) بأن الموظف ألقى نفسه من الدور الرابع من مبني الشركة، مساء الخميس الماضي.

وقال متحدث باسم إدارة الشرطة إنهم تلقوا بلاغا بوجود شخص فاقدٍ الوعي في الشارع، وعند الوصول نقله الضباط على الفور إلى مستشفى بلفيو، لكن أعلنت وفاته، كما وجدوا آثار أيد على حافة الشرفة، ولم يظهر فيديو للحادث حتى الآن.

وتعد هذه ثاني حالة انتحار في غوغل خلال الشهور الأخيرة، حيث سبق أن انتحر جاكوب برات، وهو موظف كان يعمل في فرع غوغل بمنهاتن في فبراير/شباط الماضي؛ مما دفع البعض لطرح تساؤلات بشأن بيئة العمل في الشركة.

وكان برات مهندس برمجيات (33 عاما) وعثر عليه معلقا في شقة في 16 فبراير/شباط الماضي.

وعلقت المدونة كريستينا -التي تعمل في مجال التكنولوجيا- بأن ما حدث يجعل من المهم الحديث عن الإرهاق العقلي الذي يصل للاحتراق، ومشاكل الصحة الذهنية للعاملين في مجال التكنولوجيا، حيث يعاني كثيرون لكن في صمت.

This is why it’s important to talk about burnout, mental health and the stress of working in tech/infosec and “keeping up”.

Folks are EXHAUSTED, can’t be vulnerable and are suffering in silence. So very sad man 💔https://t.co/R47inTjhTi

— C:hristina (@divinetechygirl) May 5, 2023