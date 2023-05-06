تحطم مقاتلة "إف-16" أميركية خلال مهمة تدريب في سيول

تحطمت مقاتلة أميركية من طراز إف-16 (F-16) في منطقة زراعية في جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيول خلال مهمة تدريبية السبت، بحسب ما قال الجيش الأميركي.

وقال سلاح الجو الأميركي في بيان إن الطيار قذف نفسه وخرج بسلام قبل تحطم المقاتلة ونقل إلى أقرب مستشفى.

وأضاف البيان أن "طائرة مقاتلة من طراز إف-16 فايتنغ فالكن تحطمت في منطقة زراعية قرب قاعدة أوسان الجوية قرابة الساعة 09:45 صباحا" في مقاطعة غونجي، مشيرا إلى أن الحادث وقع خلال مهمة تدريب روتينية وهناك تحقيق جار.

وكتب حاكم المقاطعة كيم دونغ-يون على تويتر، إنه تم إرسال عناصر إطفاء إلى موقع الحادث وأُخمد الحريق.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا أو التسبب بأضرار، إذ وقع في منطقة ريفية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء عن مسؤول في الشرطة قوله "لا منازل مدنية قرب موقع الحادث الذي لم يتسبب بأضرار غير تحطم الطائرة".

وتجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية، على الإطلاق هذا الشهر، بمناسبة الذكرى الـ70 لإقامة التحالف الثنائي والذكرى الـ75 لتأسيس الجيش الكوري الجنوبي.