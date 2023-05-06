بينهم صحفيون بالجزيرة.. الخارجية الأميركية تعرب عن قلقها إزاء إدراج إعلاميين على لائحة الإرهاب في مصر

أعربت الخارجية الأميركية للجزيرة عن قلقها إزاء إدراج محكمة مصرية صحفيين على لائحة الإرهاب بينهم صحفيون في شبكة الجزيرة الإعلامية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة إن واشنطن قلقة بشأن استخدام محاكم مصرية لتوجيه تهم تتعلق بممارسة حرية التعبير، داعيا الحكومة المصرية للإفراج الفوري عن المعتقلين بتهم تتعلق بالحريات.

وكانت السلطات المصرية قد أدرجت أسماء عشرات الصحفيين بينهم 4 صحفيين في شبكة الجزيرة، وهم عبد الرحمن حسين وأنس زكي وعمرو القزاز وسامحي مصطفى على لائحة الإرهاب، وفق قرار من محكمة مصرية.