بعد دعوات للمقاطعة.. المغني البريطاني سام سميث يلغي حفلا في إسرائيل

ألغى مغني البوب البريطاني سام سميث عرضه المرتقب في إسرائيل، بسبب ما قالت الجهة المنظمة لمهرجان "صيف بالمدينة" في تل أبيب إنه يعود لـ"مشاكل فنية ولوجستية غير متوقعة".

وكان من المقرر أن يحيي سميث (30 عاما) -الحائز على جائزة غرامي، والذي تصدر ألبومه غلوريا القائمة في المملكة المتحدة عام 2023- حفلا فنيا في حديقة "هياركون" (Hayarkon) بتل أبيب يوم 31 مايو/أيار الجاري.

وقال منظمو المهرجان في بيان نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، "تم إلغاء أول ليلتين من المهرجان، بمشاركة سميث وبابا روتش، بسبب مشاكل فنية ولوجستية غير متوقعة، لكن حفلات المهرجان ستستمر حتى 1 يونيو/حزيران كما هو مخطط لها".

ولقي إلغاء الحفل ترحيبا من نشطاء فلسطينيين، من أهمهم الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل.

Palestinians warmly welcome the news that @samsmith will not be performing in apartheid Israel, and avoiding artwashing or pinkwashing Israel’s oppression against Palestinians. pic.twitter.com/TcBEpzlCpc

— PACBI (@PACBI) May 5, 2023