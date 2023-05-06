الأمم المتحدة تعلن عدم التوصل لاتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية

فشلت أطراف مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية في التوصل إلى اتفاق يسمح لأي سفن جديدة بنقل صادرات عبر البحر الأسود.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أوكرانيا وروسيا وتركيا والمنظمة الدولية فشلت في التوصل إلى اتفاق للسماح لأي سفن جديدة بنقل صادرات حبوب أوكرانية عبر البحر الأسود، مشيرا إلى استمرار عمليات التفتيش اليومية للسفن المصرح لها في وقت سابق.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة -في مؤتمر صحفي- إننا ندعو أطراف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إلى مواصلة المباحثات والتعاون بهدف استمرار تنفيذه بشكل كامل.

وأمس الجمعة، شاركت فرق فنية من الأمم المتحدة وتركيا وروسيا وأوكرانيا في اجتماع بمدينة إسطنبول على مستوى نواب وزراء الدفاع بخصوص مبادرة الحبوب.

وتابع حق "اليوم حضرنا اجتماعا تقنيا عقدته الحكومة التركية، إلا أننا نتوقع الأسبوع المقبل اجتماعا رفيع المستوى".

وخلال الاجتماع، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقتراحه بشأن سبل المضي قدما بهدف تحسين المبادرة وتوسيعها، مع مراعاة المواقف التي أعرب عنها أطراف الاتفاق، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أكدت روسيا أنها لن تسمح باستمرار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، نظرا لعدم تلبية مطالبها المتعلقة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.

وفي 22 يوليو/تموز 2022، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

ومن المقرر أن تنتهي مدة صلاحية الاتفاقية يوم 18 مايو/أيار الجاري.