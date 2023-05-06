إثر تصريحات تدعو لقتل سفيرها في موسكو.. بولندا تستدعي السفير الروسي لديها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية الجمعة إنه تم استدعاء سفير روسيا إلى بولندا بسبب تصريحات لمفوض روسي سابق لحقوق الطفل، دعا فيها إلى قتل السفير البولندي في موسكو.

وكتب المتحدث باسم الوزارة لوكاس غاسينا على تويتر "عبّر الجانب البولندي عن احتجاجه الشديد على هذا الموقف، ويتوقع البدء فورا في إجراءات جنائية ومعاقبة الجاني على الفور"، في إشارة إلى مفوض حقوق الطفل السابق في روسيا بافل أستاخوف.

وشهدت العلاقات بين روسيا وبولندا مزيدا من التدهور منذ بدء الحرب في أوكرانيا، خاصة بعد أن وضعت وارسو نفسها ضمن أقوى حلفاء كييف.

وخلال الشهر الماضي، كشف خبراء روس في تقرير نشره موقع "نيوز ري" الروسي أن بولندا تستعد لخوض حرب على روسيا خلال السنوات المقبلة، وحذروا من أن كل السيناريوهات مفتوحة إذا أقدمت وارسو على هذه الخطوة.

ونقل الموقع عن المؤرخ البولندي ميخائيل كروبا تحذيره -في مقال نشرته مجلة "كرونيكلز" الأميركية- من أن "أمركة" السياسة الخارجية لوارسو تُعجل بنشوب حرب بين روسيا وبولندا.

وأضاف كروبا أن السلطات البولندية تنوي محاربة روسيا بأي وسيلة كانت، موضحا أن المشاعر المعادية التي تكنّها السلطات البولندية لموسكو تمثل مصدر راحة بالنسبة للبيت الأبيض.