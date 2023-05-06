أمير قطر وسوناك يبحثان في لندن العلاقات الإستراتيجية بين البلدين

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات في العاصمة البريطانية لندن مع رئيس الوزراء ريشي سوناك، تم خلالها بحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن العلاقات القطرية البريطانية متينة للغاية وإن التبادل التجاري بين البلدين يشهد ارتفاعا سنويا مطردا.

وأضاف أمير قطر إلى أن الحوار الإستراتيجي بين البلدين سينطلق هذا العام، وقال إنه سيناقش عدة مواضيع مع رئيس الحكومة، أمن المنطقة وكذلك تعزيز الشراكة الاقتصادية.

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام المنصرم نحو 13.5 مليار جنيه إسترليني، مؤكدا أنه يشهد ارتفاعا مطردا سنويا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني إن الشراكة البريطانية القطرية قوية ومتنوعة في عدة مجالات، مضيفا أن اللقاء مع أمير قطر كان فرصة لمناقشة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.