أردوغان: تركيا صاحبة كلمة في العالم بفضل صناعاتها الدفاعية المتقدمة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده باتت صاحبة كلمة في العالم عبر التكنولوجيا المتقدمة في صناعاتها الدفاعية، التي تغيّر قواعد اللعبة.

جاء ذلك في رسالة للرئيس التركي تُليت في افتتاح أعمال الدورة الخامسة للجمعية العامة لتكتل "ساها إسطنبول" الذي يعد أكبر تكتل لصناعات الدفاع والطيران والفضاء في أوروبا.

وأشاد الرئيس أردوغان بالإسهامات الكبيرة لهذا التكتل -الذي يضم 938 عضوا و26 جامعة- في تعزيز قدرات تركيا في مجال تطوير التكنولوجيا.

ولفت إلى تزويد الجيش التركي بأنظمة محلية ووطنية ذات تكنولوجيا عالية، وتصديرها للدول الصديقة والحليفة أيضا.

وأشار إلى أن "تركيا باتت دولة صاحبة كلمة في العالم عبر التكنولوجيا التي تغيّر قواعد اللعبة".