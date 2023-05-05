مقتل 5 جنود هنود بعملية عسكرية ضد مسلحين في جامو وكشمير

أعلن الجيش الهندي -اليوم الجمعة- مقتل خمسة من أفراده في اشتباكات مع مسلحين بمنطقة جامو وكشمير، المتنازع عليها مع باكستان، شمالي البلاد.

وذكر بيان للجيش أن قواته أطلقت الأربعاء عملية مطاردة من أسمتها "مجموعة من الإرهابيين" في غابة كاندي بمدينة راجوري في جامو وكشمير.

وشنت القوات الهندية عمليات مختلفة في قطاع راجوري بالإقليم الواقع في جبال الهيمالايا، بعد أن فتح مسلحون مجهولون الشهر الماضي النار على مركبة للجيش مما أسفر عن مقتل 5 جنود على الأقل.

وأوضح بيان الجيش أن قواته اشتبكت مع مجموعة من المسلحين كانوا مختبئين بأحد الكهوف في غابة كاندي.

وأشار البيان إلى أن المسلحين فجروا عبوة ناسفة أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.

وفي وقت لاحق، قال الجيش الهندي -في بيان منفصل- إن ثلاثة من الجنود المصابين قتلوا متأثرين بجراحهم.

وأشار البيان لاحتمال وقوع ضحايا بالمجموعة المسلحة المهاجمة، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية ضدهم، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن هوية المسلحين.

يُشار إلى أن كلا من نيودلهي وإسلام آباد تتنازعان السيادة على كشمير بالكامل، لكنهما تتقاسمان السيطرة عليها بشطر تابع للهند وآخر تابع لباكستان. ويحارب مسلحون بالمنطقة الواقعة تحت سيطرة الهند قوات الأمن منذ عقود.

وتتهم نيودلهي باكستان بتأجيج ما تصفه بـ "التمرد" المستمر منذ عقود بكشمير، وتنفي إسلام آباد ذلك قائلة إنها تقدم فقط الدعم الدبلوماسي والمعنوي للكشميريين الساعين للحصول على حق تقرير المصير.