قطر: الإجراءات التصعيدية مثل استهداف الكرملين سينتج عنها تصاعد العنف وإطالة الأزمة واتساعها

جددت الخارجية القطرية الخميس دعوتها إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وقالت الخارجية في بيان إن ما وصفتها بالإجراءات التصعيدية مثل استهداف مبنى الكرملين، سينتج عنها تصاعد العنف وإطالة أمد الأزمة واتساع مداها.

كما حذرت من التبعات الخطيرة لهذه الأعمال العدائية على جهود حل الأزمة سلميا، وشددت على أنها تدعم الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة.

وكانت الرئاسة الروسية قد أعلنت أول أمس الأربعاء إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا تستهدفان مهاجمة الكرملين مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، ووصفت ذلك بأنه عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.

من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتلفيق الهجوم على الكرملين بطائرات مسيرة، وقال إن بلاده تحارب على أراضيها ولا تهاجم بوتين أو موسكو.