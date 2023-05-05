عاجل | وزارة الدفاع الروسية: بدء هجوم للقوات الروسية في باخموت بدعم من القوات المحمولة جوا
5/5/2023-|آخر تحديث: 5/5/202304:03 PM (مكة المكرمة)
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المصدر : الجزيرة