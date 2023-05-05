عاجل | سوليفان: نحن في السنوات الأولى من عقد حاسم ربما لم نر مثله منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
5/5/2023-|آخر تحديث: 5/5/202303:29 AM (مكة المكرمة)
مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان:
- التزامنا تجاه منطقة الشرق الأوسط لا يتزعزع لأنها ذات أهمية حيوية لمصالحنا.
- الاتفاق بين السعودية وإيران يتماشى مع التوجه الذي ندعمه ونشجعه حتى مع استمرار ضغطنا على طهران.
- إستراتيجيتنا في الشرق الأوسط مبنية على ثنائية الردع والدبلوماسية.
- في هذا العقد يتم تحديد شروط التنافس مع القوى العظمى وتضيق مدة التعامل مع التحديات بشكل كبير.
- نحن في السنوات الأولى من عقد حاسم ربما لم نر مثله منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
المصدر : الجزيرة