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عاجل | سوليفان: نحن في السنوات الأولى من عقد حاسم ربما لم نر مثله منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

5/5/2023-|آخر تحديث: 5/5/202303:29 AM (مكة المكرمة)

مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان:

  • التزامنا تجاه منطقة الشرق الأوسط لا يتزعزع لأنها ذات أهمية حيوية لمصالحنا.
  • الاتفاق بين السعودية وإيران يتماشى مع التوجه الذي ندعمه ونشجعه حتى مع استمرار ضغطنا على طهران.
  • إستراتيجيتنا في الشرق الأوسط مبنية على ثنائية الردع والدبلوماسية.
  • في هذا العقد يتم تحديد شروط التنافس مع القوى العظمى وتضيق مدة التعامل مع التحديات بشكل كبير.
  • نحن في السنوات الأولى من عقد حاسم ربما لم نر مثله منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

 

 

المصدر : الجزيرة