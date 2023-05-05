شاهد.. عراك بالأيدي بين وفدي أوكرانيا وروسيا أثناء قمة إقليمية في تركيا

لكم مندوب أوكراني عضوا في الوفد الروسي في وجهه خلال قمة الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأسود (بابسيك) في العاصمة التركية أنقرة، بعدما انتزع منه العلم الأوكراني لمنعه من اقتحام مقابلة يجري تصويرها مع رئيسة الوفد الروسي.

ونشر أوليساندر ماريكوفسكي مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك يظهر فيه وهو يضرب المندوب الروسي ويستعيد علم بلاده.

وقد وقع الحادث أمس الخميس في ردهة بمبنى البرلمان التركي حيث كان يعقد الاجتماع.

عراك بالأيدي بين وفدي #أوكرانيا و #روسيا أثناء قمة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود المنعقدة في أنقرة pic.twitter.com/qsdq0Hlt35 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 5, 2023

وفي وقت سابق، تشاجر بعض المندوبين الأوكرانيين مع أفراد الأمن عندما حاولوا سحبهم بعيدا بينما كانوا ينظمون احتجاجا ويصيحون ويرفعون أعلامهم بجوار المندوبة الرئيسية لروسيا أثناء محاولتها مخاطبة الاجتماع.

ونشر البرلمان التركي صورا للبلبلة على موقعه على الإنترنت، وانتقد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب بشدة ما حدث. وقال "أشجب هذا السلوك الذي يخل بالأجواء السلمية التي تحاول تركيا تهيئتها".