سلاح الجو الأوكراني يعلن إسقاط مسيّرة بيرقدار "خرجت عن السيطرة" فوق كييف

أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط مسيّرة تابعة له فوق كييف الخميس بعدما فقد السيطرة عليها، وذلك إثر سماع دوي انفجارات عدة في العاصمة الأوكرانية.

وكانت انفجارات قد دوّت لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة في كييف التي شهدت خلال اليومين الماضيين سلسلة هجمات.

ومساء الخميس جاء في بيان لسلاح الجو الأوكراني "قرابة الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش) خرجت مسيّرة جوّية من طراز "بيرقدار تي بي 2″ عن السيطرة خلال طلعة روتينية في أجواء كييف.. تم تدمير الهدف".

وأشار البيان إلى أن القوات الجوية ترجّح أن يكون خلل تقني قد تسبب في فقدان السيطرة على المسيّرة.

وبثت حسابات أوكرانية مقاطع فيديو قالت إنها تظهر إسقاط مقاتلة بيرقدار "بنيران صديقة" في سماء العاصمة كييف.

#Ukraine : A Ukrainian Bayraktar TB2 UCAV was shot down by a Ukrainian surface-to-air missile over Kyiv in an example of friendly fire. pic.twitter.com/r9m11PfXND

وكان صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية قد قالوا إنهم شاهدوا مسيّرة تحاول الدفاعات الجوية إسقاطها، في حين أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف بأن "الدفاع الجوي تم تفعيله". ورأى الصحافيون سحابة دخان أسود في الهواء.

According to Ukrainian Defense Officials, the “Russian Surveillance Drone” that caused Air Raid Sirens in the Capital of Kyiv and was later Shot Down by Air Defense Units near the Presidential Palace was actually a Ukrainian Air Force TB-2 which was Misidentified. pic.twitter.com/JFc4sBZz3k

— OSINTdefender (@sentdefender) May 4, 2023