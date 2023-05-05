سلاح الجو الأوكراني يعلن إسقاط مسيّرة بيرقدار "خرجت عن السيطرة" فوق كييف

أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط مسيّرة تابعة له فوق كييف الخميس بعدما فقد السيطرة عليها، وذلك إثر سماع دوي انفجارات عدة في العاصمة الأوكرانية.

وكانت انفجارات قد دوّت لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة في كييف التي شهدت خلال اليومين الماضيين سلسلة هجمات.

ومساء الخميس جاء في بيان لسلاح الجو الأوكراني "قرابة الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش) خرجت مسيّرة جوّية من طراز "بيرقدار تي بي 2″ عن السيطرة خلال طلعة روتينية في أجواء كييف.. تم تدمير الهدف".

وأشار البيان إلى أن القوات الجوية ترجّح أن يكون خلل تقني قد تسبب في فقدان السيطرة على المسيّرة.

وبثت حسابات أوكرانية مقاطع فيديو قالت إنها تظهر إسقاط مقاتلة بيرقدار "بنيران صديقة" في سماء العاصمة كييف.

#Ukraine: A Ukrainian Bayraktar TB2 UCAV was shot down by a Ukrainian surface-to-air missile over Kyiv in an example of friendly fire. pic.twitter.com/r9m11PfXND — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 4, 2023

وكان صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية قد قالوا إنهم شاهدوا مسيّرة تحاول الدفاعات الجوية إسقاطها، في حين أفادت الإدارة العسكرية لمدينة كييف بأن "الدفاع الجوي تم تفعيله". ورأى الصحافيون سحابة دخان أسود في الهواء.

According to Ukrainian Defense Officials, the “Russian Surveillance Drone” that caused Air Raid Sirens in the Capital of Kyiv and was later Shot Down by Air Defense Units near the Presidential Palace was actually a Ukrainian Air Force TB-2 which was Misidentified. pic.twitter.com/JFc4sBZz3k — OSINTdefender (@sentdefender) May 4, 2023

وأبلغ فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف عن "انفجارات وحرائق في منطقة سولوميانسكي في العاصمة"، محذرا من احتمال وجود حطام طائرات مسيّرة.

وشهدت كييف موجة هجمات منذ مساء أول أمس الأربعاء بعد إعلان الرئاسة الروسية إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا تستهدفان مهاجمة الكرملين مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، ووصفت ذلك بأنه عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتوعدت بالرد.

وتشارك المسيرّات المقاتلة التركية التي تزوّدت بها أوكرانيا في النزاع منذ الساعات الأولى للحرب الروسية، وقد أثبتت أنها سلاح فاعل في المعارك، حسب كييف.