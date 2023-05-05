شاهد.. حريق كبير يلتهم "عفراء مول" أحد أكبر المجمعات التجارية في الخرطوم
أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مجمع عفراء التجاري "عفراء مول" جنوبي الخرطوم لحريق كبير التهم هذا المجمع القريب من الساحة الخضراء.
وأضاف مراسل الجزيرة أنه لم يتسنَّ معرفة أسباب الحريق، في وقت تستمر المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالعاصمة السودانية.
وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحريق المجمع التجاري الذي يقع في شارع المطار بالخرطوم.
#متداول
تصاعد أعمدة الدخان بالقرب من مول عفراء بالخرطوم#السودان pic.twitter.com/mpw9IgeOCl
— Sudan News (@Sudan_tweet) May 5, 2023
مول عفراء يتعرض لقصف الميليشيا المجرمة..لم تكن هناك أي ذريعة لضربه سوى الإصرار على دمار العاصمة لتندثر أي ملامح لها #السودان pic.twitter.com/WK483fsNPN
— أحمد القرشي إدريس (@ahmadhgurashi) May 5, 2023
الدخان يتصاعد من مبنى "عفراء مول"، يبدو أن الخرطوم ستدخل في ضائقة أكثر شدة من ذي قبل، مليشيات جائعة تواصل نهب المتاجر لحوجتها الماسة للغذاء بالإضافة لقذائف تقع على أماكن يحتاجها المواطن وفي أحلك الظروف، هذه الضائقة تحتاج حلاً سريعاً ألا وهو كيفية تأمين الطعام والدواء لمن بقي في… pic.twitter.com/TxhpqupoCJ
— خُبيب عبدالرحيم (@alkhobaib) May 5, 2023