شاهد.. حريق كبير يلتهم "عفراء مول" أحد أكبر المجمعات التجارية في الخرطوم

أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مجمع عفراء التجاري "عفراء مول" جنوبي الخرطوم لحريق كبير التهم هذا المجمع القريب من الساحة الخضراء.

وأضاف مراسل الجزيرة أنه لم يتسنَّ معرفة أسباب الحريق، في وقت تستمر المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالعاصمة السودانية.

وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحريق المجمع التجاري الذي يقع في شارع المطار بالخرطوم.

مول عفراء يتعرض لقصف الميليشيا المجرمة..لم تكن هناك أي ذريعة لضربه سوى الإصرار على دمار العاصمة لتندثر أي ملامح لها #السودان pic.twitter.com/WK483fsNPN — أحمد القرشي إدريس (@ahmadhgurashi) May 5, 2023