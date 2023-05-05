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شاهد.. حريق كبير يلتهم "عفراء مول" أحد أكبر المجمعات التجارية في الخرطوم

حريق "عفراء مول" في الخرطوم (مواقع التواصل الاجتماعي)
5/5/2023

أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مجمع عفراء التجاري "عفراء مول" جنوبي الخرطوم لحريق كبير التهم هذا المجمع القريب من الساحة الخضراء.

وأضاف مراسل الجزيرة أنه لم يتسنَّ معرفة أسباب الحريق، في وقت تستمر المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالعاصمة السودانية.

وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحريق المجمع التجاري الذي يقع في شارع المطار بالخرطوم.

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي