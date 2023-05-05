ردا على خطوة مماثلة من باكو.. طهران تطرد 4 دبلوماسيين أذريين

أفادت وكالة أنباء إيرنا الإيرانية، اليوم الجمعة، بأن طهران طردت 4 دبلوماسيين أذريين من العاصمة ومدينة تبريز بعد شهر من خطوة مماثلة من باكو، مما يسلط الضوء على تدهور العلاقات بين الدولتين الجارتين.

وأوضحت الوكالة أنه تم طرد 4 موظفين من وزارة الخارجية الأذربيجانية في طهران وتبريز، الشهر الماضي، باعتبارهم "أشخاصا غير مرغوب بهم".

وأضافت أن الجهات الإيرانية اتخذت هذه الخطوة ردا بالمثل على طرد أذربيجان 4 دبلوماسيين إيرانيين في وقت سابق.

وكانت أذربيجان نقلت موظفيها من إيران إثر هجوم على سفارتها في طهران بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن تعلن طرد 4 دبلوماسيين إيرانيين من سفارة إيران في باكو بتاريخ 6 أبريل/نيسان الماضي بسبب ما وصفتها بأنها "أفعال استفزازية".

وبلغ الخلاف ذروته بين البلدين عندما فتحت باكو سفارة لها في إسرائيل في أواخر مارس/آذار.

وخلال الخلاف، أشارت أذربيجان إلى أن إيران ربما تكون على صلة بمحاولة اغتيال نائب أذري معارض لإيران. وتنفي طهران الاتهام.

وانتقدت إيران أذربيجان بشدة للتقارب مع إسرائيل، وقال وزير الخارجية الإيراني إنه يرى أن العلاقة بين أذربيجان وإسرائيل "معادية لإيران".

ويعيش عدد كبير من الأذريين في شمال غرب إيران.