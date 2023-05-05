ثاني حادث في أقل من يومين.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة صربية

قتل 8 أشخاص وأصيب 13 مساء أمس الخميس في إطلاق نار قرب مدينة ملادينوفاك الصربية على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب العاصمة بلغراد، وذلك بعد أقل من 48 ساعة من مقتل طلاب في مدرسة ببلغراد في إطلاق نار غير مسبوق.

وأفادت وسائل إعلام صربية أن منفذ الهجوم أطلق النار من داخل مركبة متحركة باستخدام سلاح آلي قبل أن يلوذ بالفرار.

وقد بدأت الشرطة عملية تمشيط واسعة بحثا عن المنفذ يشارك فيها قرابة 600 شرطي، ضمن وحدات النخبة المتخصصة في مكافحة الإرهاب، وأغلقت الشرطة الطريق المؤدي إلى قريتين في المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وأفادت قناة صربية بأن أشخاصا قلقين على أقاربهم تجمعوا خارج مركز الطوارئ الطبي في بلغراد، حيث نُقل 8 من الجرحى على الأقل.

تفاصيل الحادث

وذكرت صحف محلية أن الضحايا كانوا يجلسون على أريكة عندما أطلق المهاجم النار عليهم من سيارة، وقال التلفزيون الرسمي في صربيا إن شرطيا وأخته ضمن القتلى.

ولم يعرف بعد الدافع وراء القتل.

ووصف وزير الداخلية الصربي براتيسلاف غاسيتش واقعة أمس بأنها "عمل إرهابي".

ويأتي إطلاق النار أمس في أعقاب حادث وقع أول أمس في مدرسة بالعاصمة الصربية، حيث أقدم طالب يبلغ من العمر 13 عاما على قتل 8 من رفاقه وحارس أمني، كما أصاب 6 طلاب آخرين ومعلم، في واقعة أثارت صدمة في البلاد.

وقال رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش أول أمس الأربعاء إن ما وقع في المدرسة "أحد أصعب الأيام" في تاريخ صربيا المعاصر.