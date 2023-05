أخذتها بريطانيا إبان الاستعمار ويرتديها الملك بحفل تتويجه.. حملة لإعادة أكبر ماسة في العالم إلى جنوب أفريقيا

أطلق نشطاء من جنوب أفريقيا حملة واسعة عبر المنصات لاستعادة ماسة "كولينان" (Cullinan) التي تتهم بريطانيا بأخذها إبان استعمارها لجنوب أفريقيا (1806 ـ 1961)، وسيرتديها الملك تشارلز الثالث في مراسم تتويجه غدا السبت في قصر باكنغهام بلندن.

وشارك في الحملة عدد كبير من النشطاء المهتمين بالتاريخ، وأكاديميون، ومحامون، بهدف استعادة الماسة التي تحتفظ بها بريطانيا وتستخدمها في احتفالاتها.

وأطلق النشطاء ضمن حملتهم، عريضة جمعت آلاف التوقيعات، وكتب عليها: "بصفتنا جنوب أفريقيين، نود أن تعود ماستنا، إلينا، وتعرض في متحف بجنوب أفريقيا".

وأكد المغردون أن الماسة الحاضرة في تتويج الملك، تذكير لبريطانيا بسنوات الاحتلال والاضطهاد في أفريقيا، والتي كانت السيطرة على الموارد ونهبها أحد أركانها الرئيسية.

وحظيت الحملة باهتمام واسع عبر المنصات، حيث شجع كثيرون مساعي النشطاء، معبرين عن دعمهم لاستعادة كل ما نهب خلال تلك الفترة.

وأشاد الكاتب المختص بالتاريخ، جيمس هالي بتلك الحملة، موجهًا التحية للقائمين عليها.

وأثارت المطالب بعودة الماسة، حديثا مماثلا عن عودة الكثير من الموارد المنهوبة، ومنها كميات هائلة من الذهب والمعادن المهمة، استحوذت عليها الدول الاستعمارية أثناء احتلالها لبلدان أفريقية.

The return of the Diamond is a pertinent issue that transcends heritage, history, oppression and can only be resolved through achieving social justice & reparations.

